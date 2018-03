Elon Musk cancella account Facebook di Tesla e SpaceX Adesione a boicottaggio dopo

Cambridge Analytica - Elon Musk contro Facebook/ Spunta John Bolton - neo-consigliere per la sicurezza di Trump : Cambridge Analytica perquisita, Elon Musk contro Facebook: nella serata di ieri, la sede di Londra della nota società, è stata perquisita alla ricerca di prove e documenti(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 12:21:00 GMT)

Chi è Elon Musk - il genio che ha fondato Paypal - SpaceX e Tesla Motors : Dopo aver completato gli studi, si trasferisce in Canada e qui inizia l'università, ma poi si trasferisce in Pennsylvania dove si laurea in scienze tecnologiche ed economia. Nel 1995, dopo la laurea, ...

Cambridge Analytica - Elon Musk cancella le pagine Facebook di Tesla e SpaceX : Elon Musk ha cancellato le pagine di Tesla e di SpaceX da Facebook, aderendo così alla campagna per boicottare il social media di Mark Zuckerberg dopo lo scandalo sull’abuso dei dati di 50 milioni di utenti da parte di Cambridge Analytica. Il businessman visionario ha eliminato gli account da 2,5 milioni di follower l’uno raccogliendo la richiesta di un utente di abbracciare la protesta. “Cos’è Facebook?”, ha scritto ...

Elon Musk e il potere invisibile della comicità Video : #Elon Musk, il più discusso imprenditore d’America. Sono innumerevoli i progetti a cui ha preso parte: dalla creazione di PayPal a quella di Tesla Motors, dalla produzione di lanciafiamme alla progettazione del fantascientifico Hyperloop. Nulla sembra più poter stupire sul suo conto, e invece... La commedia come prossima “frontiera”? Risale a pochi giorni fa la notizia secondo cui Musk abbia messo sotto contratto parte della redazione di The ...

Elon Musk - chi è : svolte - segreti e ambizioni di un imprenditore unico al mondo : Solo chi non lo conosce resta fuori dalla diatriba tra chi lo ritiene un genio e chi invece un chiacchierone con grande immaginazione. Già perché Elon Musk è un personaggio che polarizza l’opinione pubblica, perché è troppo difficile rimanere indifferente davanti ai tanti (troppi?) progetti dalle potenzialità rivoluzionarie cui lavora, più o meno in prima persona. Essere fuori dagli schemi è un approccio che lo ha accompagnato sempre, fin dagli ...

Dopo SpaceX - Tesla e Hyperloop ecco il nuovo grande progetto di Elon Musk : Dopo i progetti relativi a Marte, le auto Tesla, il treno veloce Hyperloop e i trasporti urbani con navette sotterranee, Elon Musk ora punta al settore dell’editoria. L’imprenditore starebbe fondando una media company: lo ha annunciato su Twitter, spiegando che è Thud il nome “del suo nuovo impero intergalattico“. La conferma dell’interesse di Musk nei media arriva da alcuni organi di stampa, secondo cui ...

Perché Elon Musk sta assumendo in gran segreto scrittori satirici : (Foto: Justin Sullivan/Getty Images) Veicoli elettrici, energie alternative, ricerca spaziale, trasporti e logistica, interfacce uomo-macchina, lanciafiamme e satira. Si allunga l’elenco degli interessi di Elon Musk che, stando a quanto riportato dal Daily Beast, avrebbe messo sotto contratto parte dello staff del sito satirico The Onion, pungente e irriverente al punto di avere preso di mira lo stesso Musk, scrivendo che “offre 1,2 miliardi di ...