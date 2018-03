Elisabetta Casellati | presidente del Senato Accordo M5s e centrodestra | perché è la

Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati : Fedelissima di Berlusconi, avvocato matrimonialista, laureata in giurisprudenza e in diritto canonico alla Pontificia Università Lateranense, la 72enne Maria Elisabetta Alberti Casellati è la prima donna a conquistare la seconda carica dello Stato. Il suo nome, già nell’aria nei giorni scorsi, è finito in pole position dopo l’intesa in extremis tra...

Maria Elisabetta Alberti Casellati - la prima donna presidente del Senato : È stata eletta con i voti del centrodestra e del Movimento 5 Stelle: ha 71 anni ed è in Forza Italia fin dalla nascita del partito The post Maria Elisabetta Alberti Casellati, la prima donna presidente del Senato appeared first on Il Post.

Maria Elisabetta Casellati : 'Nessun traguardo è più precluso alle donne' : A partire dall'economia reale. A partire dal lavoro. Sono troppi gli italiani che non hanno un'occupazione, soprattutto tra i giovani, in particolare nel mezzogiorno. L'industria 4.0 cambierà nei ...

Maria Elisabetta Alberti Casellati - la “più berlusconiana” : dalla marcia contro il processo Ruby alle leggi ad personam : La presidente del Senato del Parlamento del cambiamento, dei partiti che vogliono ribaltare tutto, ricorda certi vecchi fumetti di Marlene Dietrich: le sopracciglia lunghissime sugli occhi sempre a mezz’asta, la bocca mezza serrata. Sarebbe perfetta come soggetto di un dipinto del Settecento che ritrae l’aristocrazia in posa. Altera, rigida e quindi fedele, fino alle estreme conseguenze: compresa quella di diventare la carta di ...

Cosa ha detto Elisabetta Alberti Casellati nel primo discorso : Roma, 24 mar. , askanews, 'Questa mattina ho riletto il mio primo intervento in Senato. Era la discussione sul voto di fiducia al primo governo di Silvio Berlusconi, il 17 maggio 1994. Lì iniziò il ...