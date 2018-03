Elisabetta Alberti Casellati | ecco chi è la berlusconiana di ferro

C’è l’accordo sui candidati : Roberto Fico per la Camera ed Elisabetta Alberti Casellati al Senato : Dopo una notte di trattative, ci sono i nomi: l’azzurra Maria Elisabetta Alberta Casellati è il candidato alla presidenza del Senato indicato dal centrodestra. Il candidato alla Camera , invece, è il pentastellato Roberto Fico . La notizia arriva, in una nota, al termine del vertice tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Fico è stato indicato dal M5S, dopo che il centrodestra aveva posto il veto su Riccardo Fraccaro. Luigi ...

Maria Elisabetta Alberti Casellati - chi è la candidata del centrodestra alla presidenza del Senato : Maria Elisabetta Alberti Casellati, classe 1946, è la candidata del centrodestra per la presidenza del Senato, appoggiata anche dal Movimento 5 Stelle. Se dovesse essere eletta, sarebbe la prima donna a ricoprire la seconda carica dello Stato.Nata a Rovigo, Casellati è laureata in giurisprudenza e in diritto canonico alla Pontificia Università Lateranense ed è iscritta all'Ordine degli avvocati di Padova. Per quanto ...