Elezioni Presidenti Camere | vertice del centrodestra per evitare la spaccatura

Elezioni Presidenti Camera e Senato - diretta – Lega propone a Berlusconi il nome della Casellati. M5s : ‘Fraccaro a Montecitorio’ : È stata una notte di incontri, dialoghi e tentativi di nuove trattative quella appena trascorsa, dopo il terremoto nel centrodestra che ha in qualche modo sbloccato l’impasse in vista dell’elezione dei presidenti di Camera e Senato. A palazzo Grazioli, residenza romana di Silvio Berlusconi, si è continuato a oltranza. E anche in mattinata c’è l’ennesimo vertice del centrodestra per cercare di ricomporre la frattura. In ...

Elezioni Presidenti Camere : Lega e Forza Italia<br>si spaccano su Romani e Bernini : La coalizione di Centrodestra vincitrice delle Elezioni del 4 marzo sembra già spaccata alla prima difficoltà che si è trovata ad affrontare, ossia l'elezione dei Presidenti di Camera e Senato. La lotta è soprattutto per Palazzo Madama, perché, come da accordi con il primo partito italiano, il Movimento 5 Stelle, a Luigi Di Maio e i suoi spetta fare il nome per Montecitorio, mentre la seconda carica dello Stato sarebbe garantita a un ...

Elezioni Presidenti Camere - fumata nera ai primi scrutini : Nella prima tornata alla Camera 592 schede bianche su 630 deputati, al Senato 312 su 315 senatori. fumata nera anche allla terza votazione. Domani il quarto voto; basterà la maggioranza assoluta dei ...

Napolitano - Elezioni Presidenti Camere/ Senato - richiamo al Parlamento : forti critiche al Partito democratico : Giorgio Napolitano presidente del Senato "arbitro" per l'elezione del successore di Grasso. Il primo discorso è una stroncatura al Pd e a Renzi, poi punge anche Lega e M5s(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 19:30:00 GMT)

Elezioni dei presidenti della Camera - non c’è l’accordo : cosa succede adesso : Ancora nessun accordo tra le forze politiche sull'elezione dei presidenti delle due Camere: prevalgono le schede bianche. cosa succede adesso? Ci aspetta una serata e una notte di lunghe trattative. Ecco quali sono tutte le ipotesi in campo e quando sapremo chi saranno i nuovi presidenti di Camera e Senato.Continua a leggere

Elezioni Presidenti Camera e Senato - diretta – Prime fumate nere. Fi : “Votiamo Romani”. Boccia al Pd : “Ora nome nostro” : Nelle urne di Camera e Senato, almeno per oggi, si accatasteranno montagne di schede bianche. L’intesa è saltata, anche con qualche fuoco pirotecnico come il rifiuto di Luigi Di Maio di incontrare Silvio Berlusconi, soprattutto a causa dell’insistenza del centrodestra e soprattutto di Forza Italia sulla candidatura alla presidenza del Senato di Paolo Romani, condannato in Cassazione per peculato. Un pallino su cui Berlusconi non si ...

Elezioni Presidenti Camera e Senato - diretta – Prime fumate nere. Forza Italia : “Dal terzo scrutinio votiamo Romani” : Nelle urne di Camera e Senato, almeno per oggi, si accatasteranno montagne di schede bianche. L’intesa è saltata, anche con qualche fuoco pirotecnico come il rifiuto di Luigi Di Maio di incontrare Silvio Berlusconi, soprattutto a causa dell’insistenza del centrodestra e soprattutto di Forza Italia sulla candidatura alla presidenza del Senato di Paolo Romani, condannato in Cassazione per peculato. Un pallino su cui Berlusconi non si ...

Camera e Senato - Elezioni dei presidenti : raffica di schede bianche A vuoto le prime votazioni : Avevano annunciato il voto M5s, Forza Italia, Lega, FdI, Pd e Leu. La decisione è stata presa separatamente durante un'assemblea dei gruppi. Napolitano: «Il voto mostra mutamento fra cittadini e politica»

Schede bianche per Elezioni Presidenti Camera e Senato - Napolitano : 'Bocciata l'autoesaltazione del centrosinistra' : I parlamentari del M5s hanno votato scheda bianca sia alla Camera sia al Senato nelle prime due votazioni per l'elezione dei presidenti delle Camere. L'indicazione è arrivata dal leader del movimento, ...