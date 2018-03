Elezione delle Camere | accordo M5S-centrodestra | Fico alla Camera e Berlusconi lancia

L'Elezione dei presidenti delle Camere. Cosa sta succedendo in Parlamento : Al termine del suo intervento ha ricordato alcune parole di Marco Pannella: 'la conquista della democrazia passa anche in un abbraccio, passa per ogni persona e idea capace di cambiare il mondo, l'...

L'Elezione dei presidenti delle Camere. Cosa sta succedendo in Parlamento : Il tintinnio della campanella agitata dal presidente provvisorio della Camera, Roberto Giachetti, del Pd, ha aperto la prima seduta della Camera della XVIII legislatura. Giachetti, ha ricordato aprendo i lavori dell'Aula il rapimento e l'assassinio di Aldo Moro, stigmatizzando il nuovo "scempio" fatto alla lapide che ricorda la strage di via Fani e l'eccidio delle Fosse Ardeatine. L'Aula di Montecitorio ha ...

M5s - Di Maio ai neoeletti : 'L'Elezione dei presidenti delle Camere non è una partita per il governo' : "L'elezione dei presidenti delle Camere non è una partita per il governo, è una partita per l'abolizione dei vitalizi". Lo ha detto il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio, accogliendo a ...

Politiche - dai gruppi all'Elezione dei presidenti delle Camere : ecco cosa succede dal 5 marzo : Ci vorrà minimo un mese, forse anche di più. Una volta scrutinate tutte le schede e proclamati i risultati comincerà la maratona politica per trovare i nuovi presidenti delle Camere e formare il nuovo governo. Queste le tappe. 4 marzo . Le urne si chiuderanno alle 23. Lo spoglio delle schede non sarà brevissimo, vista la ...