huffingtonpost

: Egitto, le presidenziali senza sfidanti incoronano il faraone al-Sisi - thexeon : Egitto, le presidenziali senza sfidanti incoronano il faraone al-Sisi - alinatede : RT @HuffPostItalia: Egitto, le presidenziali senza sfidanti incoronano il faraone al-Sisi - HuffPostItalia : Egitto, le presidenziali senza sfidanti incoronano il faraone al-Sisi -

(Di sabato 24 marzo 2018) Ha blindato il potere. Ha eliminato i concorrenti più presentabili. Se ne è inventato uno di comodo per non dover correre da solo. Invece di un presidente, l', il più popoloso Paese arabo, si appresta ad eleggere,entusiasmo e con una partecipazione incerta, il suo "": Abdel Fattah al-. Tra il 26 e il 28 marzo gli egiziani eleggeranno il nuovo-vecchio presidente. Che sia un plebiscito per al-, questo è scontato. Molto meno il livello di affluenza alle urne: è su questo che si misurerà la tenuta del regime. La piattaforma elettorale a supporto di(che si candida come indipendente) ha raccolto il sostegno ufficiale di ben 464 deputati su 596 e circa 12 milioni di firme in tutto il Paese, mentre i movimenti e i partiti di opposizione hanno riscontrato crescenti difficoltà nel partecipare al processo ...