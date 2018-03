Ecco quali sono le tappe verso il nuovo governo | consultazioni il 3 aprile

Facebook - Ecco come controllare quali app spiano i nostri profili : All'origine del caso Cambridge Analytica il consenso di circa 300mila utenti a un finto test psicologico via social network, buono per scalare fino a 50...

Ecco quali sono le 10 app per smartphone più usate in Italia Video : Mentre fino a qualche anno fa la maggioranza delle persone si collegava a internet da un computer, oggi a fare la parte del leone sono sempre più i dispositivi mobili [Video], che, per la loro natura, consentono di collegarsi praticamente da qualunque luogo, in casa o in ufficio ma anche durante gli spostamenti in metropolitana, al bar o durante una serata al ristorante o in discoteca. L'importanza delle app per #smartphone è, dunque, cresciuta ...

Ecco quali sono - e perché - le 10 mete più apprezzate al mondo : ... così come sull'interesse dei viaggiatori verso le prenotazioni su TripAdvisor in queste localià Per quanto riguarda la Top 10 delle destinazioni più amate al mondo , Roma si classifica al terzo ...

Giornata Mondiale dell’Acqua : Ecco il decalogo per controllarne la qualità - diminuire gli sprechi e le fonti di inquinamento : La utilizziamo tutti i giorni per lavarci, per cucinare, per innaffiare le piante e soprattutto la beviamo per idratarci. È l’acqua di casa, l’acqua potabile che spesso utilizziamo come fosse una risorsa infinita, senza renderci conto che invece non lo è e che va protetta, risparmiata. L’acqua è un bene prezioso e dovremmo tutti ricordarci, mentre ci laviamo i denti o mentre facciamo un bagno con l’acqua potabile, che 1 miliardo di persone nel ...

IKEA Place arriva sul Play Store : Ecco cos’è e quali sono i dispositivi compatibili : IKEA Place permette di "provare" i 3200 articoli presenti nel database prima di acquistarli, e capire così come si integreranno nell'ambiente di casa L'articolo IKEA Place arriva sul Play Store: ecco cos’è e quali sono i dispositivi compatibili proviene da TuttoAndroid.

Gravidanza : prodotti con bisfenolo A pericolosi per il feto - Ecco quali sono : La prima cosa a cui sta attenta una donna in Gravidanza è l'alimentazione: una mamma bada scrupolosamente a non ingerire cibi e sostanze che possono nuocere alla crescita del bambino. Purtroppo però alcune sostanze chimiche possono trovarsi nascoste in alimenti che si consumano quotidianamente, quindi non ci si accorge della loro presenza e possono essere molto pericolosi. Secondo una ricerca scientifica i prodotti con bisfenolo A durante la ...

Instagram - scattare selfie con la qualità di una reflex? Ecco la funzione “ritratto” : Il marzo a due facce delle Storie di Instagram. Prima i giorni nefasti con l’addio (temporaneo) alle GIF con cui poter riempire le nostre Stories e poi i giorni… fasti, con la nuova modalità Ritratto con sfondo sfocato che sta ingolosendo milioni di Instagrammers. È un periodo frenetico per il social network fotografico più famoso al mondo. E al centro dei lavori dei seguaci di Kevin Systrom e Mike Krieger sono finite le Stories, ormai cavallo ...

Sì - ci sono lavori che possono causare tumore. Ecco quali sono : È uscita una notizia che ha creato non poco scompiglio: fare sempre i turni di notte, per le donne, potrebbe aumentare il rischio di tumore. Ecco quanto è emerso da un nuovo studio condotto dall’Università di Sichuan, in Cina, pubblicato sulla rivista scientifica Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention. Il parere dell’esperta dello IEO Inutile, però, farsi prendere dal panico. Abbiamo chiesto un parere a Carmen Criscitiello, ...

Qualifiche MotoGp Gp Qatar Zarco conquista una super Pole Position. Ecco la griglia di partenza. : Notizie sul tema Qualifiche MotoGp Qatar diretta tv e streaming oggi sabato 17 marzo MotoGp, Dovizioso ambizioso per il Mondiale: 'Ducati più forte di un anno fa' MotoGp calendario provvisorio 2018: ...

Salto di qualità per Eboli : Ecco il calendario degli eventi per il 2018 - Salernonotizie.it : Una programmazione che spazia tra manifestazioni, mostre, appuntamenti culturali, spettacoli ed occasioni per famiglie e bambini durante l'intero arco dell'anno. Alla presentazione hanno partecipato ...

Oggi è la Giornata internazionale del Sonno : Ecco quali alimenti consumare per dormire bene : Pane, pasta e riso, ma anche lattuga, radicchio, aglio e formaggi freschi, uova bollite, latte caldo e frutta dolce: sono questi i protagonisti della dieta da cuscino per i circa 12 milioni di italiani che soffrono di insonnia a vari livelli di intensità. E’ quanto spiega la Coldiretti in occasione della Giornata internazionale del Sonno, il 16 marzo 2018, alla vigilia della primavera che accentua un problema che riguarda 1/3 della popolazione ...

Champions League - Ecco tutte le squadre qualificate ai quarti : Champions League, ecco tutte le squadre qualificate ai quarti. Si sono conclusi gli ottavi di finale di Champions League, adesso grande attesa in vista dei quarti. Due le squadre italiane qualificate, la Juventus e la Roma, i due club sono intenzionati ad arrivare il più lontano possibile. Siviglia e Liverpool sembrano le squadre più alla portata, può andare in scena anche il derby tra le squadre italiane. La squadra più pericolosa è sicuramente ...

La Roma supera lo Shakhtar : Ecco quanto vale la qualificazione ai quarti : I giallorossi volano ai quarti di Champions: ecco quanto incassano grazie al passaggio del turno. L'articolo La Roma supera lo Shakhtar: ecco quanto vale la qualificazione ai quarti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Integratori ritirati perché potrebbero causare infarto e ictus - Ecco quali : Pur di perdere peso e avere un fisico perfetto, alcune persone farebbero di tutto, anche ingurgitare intrugli e compresse di dubbia provenienza e prodotti con ingredienti pericolosi che potrebbero essere letali per la salute. Il Ministero della Salute ha rilasciato ha rilasciato un richiamo sul suo sito istituzionale alla sezione "avvisi di sicurezza alimentare dal Ministero" e riguarda gli Integratori con il marchio "Falcon Labs, un'azienda ...