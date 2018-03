Ecco le 7 proposte degli studenti di Parkland contro le stragi nelle scuole americane

Napoli. Attraversamento di Corso Malta : Ecco le proposte : La commissione Lavori Pubblici, Infrastrutture e Mobilità, presieduta da Nino Simeone, ha discusso, con l’ingegner Edoardo Fusco, dirigente del Servizio

Pensioni - Ecco quanto costano le proposte anti-Fornero : In pensione con 40 anni di contributi? Se venissero realizzate le proposte fatte in campagna elettorale potrebbero costare caro ai conti pubblici. In una recente

Reddito di cittadinanza - Sud - microcredito e salario minimo : Ecco le proposte del M5S sul lavoro : Pasquale Tridico, indicato da Luigi Di Maio come ministro del lavoro in un governo M5S, sul blog delle stelle traccia le priorità sul fronte lavoro . Il Reddito di cittadinanza , gli investimenti ...

Smartphone per senior : Ecco le proposte di Doro ed Emporia Telecom al MWC 2018 - Doro - : ... sono arrivate anche le presentazioni di Smartphone che, pur non essendo avanzatissimi, offrono un ottimo servizio all'utenza senior che, in tal modo, può tenersi in contatto col mondo, e venir ...

Indecisi sul voto? Ecco il Navigatore elettorale che aiuta a orientarsi tra le varie proposte politiche : Indecisi su chi votare alle elezioni del 4 marzo? In vostro soccorso arriva il Navigatore elettorale, una applicazione online molto intuitiva e facile da usare, che aiuta gli elettori a orientarsi tra le varie proposte politiche delle prossime consultazioni. Collegandosi al sito https://Navigatoreelettorale.it e rispondendo a 32 domande, l’utente viene posizionato su una mappa, dove può vedere a quale partito è più vicino (in generale e su ogni ...

Riforma pensioni 2018 : Ecco le proposte dei partiti in vista delle elezioni : Non si è mai smesso di parlare di Riforma pensioni 2018 e, anzi, proprio in quest'ultimo periodo le discussioni e le polemiche non sono che aumentate. In vista delle elezioni del prossimo 4 marzo, infatti, tra gli argomenti più caldi sui quali i vari partiti premono c'è anche quello del sistema previdenziale italiano. Dopo avervi parlato recentemente del programma del PD, infatti, vogliamo fare un excursus su quelle che sono le proposte dei vari ...

Turismo - Ecco le proposte di Rossi : «Ministero dedicato - no Bolkestein - tassa di soggiorno uniforme» : Questo dimostra quanto sia necessario insistere sul valore del Turismo, che per questa provincia rappresenta un valore importante e un grosso volano e veicolo di economia e lavoro. Allora proponiamo ...

Sanremo 2018 vincitore Nuove Proposte : Ecco chi ha vinto : Sanremo 2018 vincitore Nuove Proposte. Nella quarta serata di venerdì 9 febbraio si è tenuta la Finale della sezione del Festival dedicata ai Giovani. ecco chi ha vinto. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo2018 Sanremo 2018: la Finale Nuove Proposte Durante la serata di Sanremo 2018 dedicata ai duetti, si è tenuta la Finale della sezione Nuove Proposte. Nella prima parte di serata il pubblico ha riascoltato gli 8 brani in competizione. Quindi le ...

L'elettore del Pd che non crede al programma : Ecco perché le 100 proposte di Renzi non convincono : Le promesse dei politici in campagna elettorale lasciano il tempo che trovano, lo sanno anche le pietre. Ma quanto siano credibili per gli italiani è difficile a dirsi. Anche se, come spiega il Fatto ...

Elezioni - Federlegno : "Ecco le nostre proposte" : Se non parte l'economia della costruzione degli edifici il Paese non supera il punto e mezzo di Pil. Se non facciamo sì che i giovani comprino casa in modo agevolato, senza operazioni serie sulla ...

Nesta : 'Arrivate proposte da mezza Europa. Crotone? Ecco perché non è andata' : Non mi spaventa andare in giro per il mondo, però anche la società deve essere ambiziosa. Mi sono arrivate proposte dal Belgio , dalla Francia , dalla Turchia . In Italia non è facile, ho parlato con ...