Ecco i primi concorrenti del GF NIP che parte ad aprile! Sorpresa in arrivo!

Primissimo link per Samsung Galaxy S8 con aggiornamento marzo in Europa : Ecco XXU1CRC7 : Abbiamo dovuto attendere più a lungo del previsto, ma finalmente da oggi 23 marzo è possibile toccare con mano l'aggiornamento di marzo per il Samsung Galaxy S8 ed il Galaxy S8 Plus qui in Europa. Dopo le ultimissime informazioni condivise sul device per quanto concerne in Italia, visto che da poco si è chiuso il cerco relativo Android Oreo (con patch di febbraio) in riferimento ai modelli brandizzati Wind, è giunto finalmente il momento di ...

Taranto e il "Primitivo" protagonisti a Tg2 Eat Parade : Ecco quando : A questo link invece sarà possibile seguire la diretta in streaming. L'assessore allo sviluppo economico e marketing territoriale, Valentina Tilgher, apprezza lo spazio riservato da RAI2 alla nostra ...

Samsung Galaxy S9 disponibile in Italia : emergono i primi problemi - Ecco come risolverli : A poche ore di distanza dall’evento Unpacked tenuto da Samsung a Barcellona, la nuova linea di Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus entra ufficialmente nel mercato Italiano e molti utenti oggi possono già stringere fra le mani il nuovo dispositivo.Molte sono le funzionalità introdotte e durante un primo utilizzo si possono riscontrare dei problemi, per fortuna, facili da risolvere.Galaxy S9: non funziona lo scanner di impronte digitaliUno dei primi ...

Huawei P20 (o P20 Pro?) freme - sfuggono via i primi scatti : Eccoli : Un'anteprima sulle capacità fotografiche di uno dei due Huawei P20 potrebbe essere arrivata in queste ore per mano dei colleghi di cnet.com. Ecco le foto L'articolo Huawei P20 (o P20 Pro?) freme, sfuggono via i primi scatti: eccoli proviene da TuttoAndroid.

Pallanuoto - Champions League 2018 : Pro REcco-Jadran 10-5. Liguri sempre più primi nel girone : Continua a galoppare la Pro Recco anche in Champions League di Pallanuoto maschile: la squadra ligure, comunque già qualificata per la Final Eight di Genova, in qualità di società organizzatrice, batte per 10-5 lo Jadran con una sontuosa parte centrale di gara, e rafforza così il primato in classifica. Nel primo quarto botta e risposta tra Mandic e Spaic, poi nella seconda frazione il primo allungo della formazione italiana con Di Fulvio, la ...

Ecco i primi ammessi al Serale di Amici 2018! Scopri tutti i nomi! : Forse ci siamo, i concorrenti del Serale di Amici 2018 verranno scelti nella prossima puntata del pomeridiano, o almeno i primi concorrenti. Era chiaro da tempo che, con il metodo studiato per questa 17esima edizione, non si sarebbe mai arrivati a una conclusione, per questo Maria De Filippi ha annunciato che avrebbero studiato un nuovo modo per l'ammissione al Serale; sarebbero dovuti essere i professori all'unanimità ad assegnare la felpa ...

Ecco perché anche tra i primi Paesi del G7 gli spread sono alle stelle : Nell'autunno 2011 lo spread tra i rendimenti dei titoli italiani e tedeschi superò 500 punti. A quei tempi fu un inequivocabile segnale d'allarme che comportò una crisi politica e la decisione di affidare l'Italia in amministrazione straordinaria, ovvero

Uomini e Donne - Ecco i primi corteggiatori di Tina : “Sei una vera milf!” : Grande successo per la ‘nuova’ tronista Tina Cipollari. Tanti, infatti, i cavalieri arrivati oggi in trasmissione per corteggiare l’opinionista di

Calciomercato Milan - Ecco i botti : chiusi i primi due acquisti per la prossima stagione : Calciomercato Milan – Il Milan sta attraversando un veramente importante in campionato ed Europa League, l’arrivo in panchina di Gennaro Gattuso ha portata alla svolta in casa rossonera che adesso si prepara per il big match contro l’Arsenal. Il tecnico si gioca la conferma ma al momento sembra impossibile non voler ripartire da Ringhio dopo quanto dimostrato. Nel frattempo la dirigenza pensa anche alla prossima stagione, il ...

Trump scatena guerra commerciale - Ecco i primi riflessi sui prezzi delle materie prime : Al contrario, potranno essere esentati non i Paesi, ma alcuni prodotti selezionati, se ritenuti necessari all'economia degli Stati Uniti. In questo contesto, i prezzi dello zinco sono scesi verso i ...

Torino - Ecco i primi eletti. M5S indietro - il Pd tiene negli scontri diretti con il centrodestra : Il Partito democratico tiene a Torino ed è protagonista dei duelli con il centrodestra. indietro in città il Movimento 5 stelle, in controtendenza rispetto al dato nazionale. Andrea Giorgis sfonda ...

Elezioni politiche italiane 2018 - Ecco i primi exit pool : Centro/Destra in testa al 36% - Movimento 5 Stelle oltre il 30% - Pd al 22% : 1/28 ...

I video Super Slow Motion di Galaxy S9 e S9+ : Ecco i primi esempi : I Samsung Galaxy S9 e S9 + hanno delle telecamere che possiedono un apertura lenti variabile e sono capaci di effettuare una registrazione in Super video Slow-Motion a 960fps.La cosiddetta registrazione video Super Slow-mo è un’altra caratteristica di spicco dei nuovi Samsung Galaxy S9 e S9 +.Questultima consente agli utenti di registrare video fino a 960 fps per in una frazione di secondo (0,2 secondi per essere precisi), che poi viene ...

Maltempo - Ecco Buran : allerta neve a Roma - primi fiocchi a Firenze : Il gelo siberiano di Burian sta raggiungendo l'Italia: oggi vento freddo e nevicate fino in pianura. Tra questa sera e lunedí, riferisce Meteo.it, rischio di fiocchi di neve anche su Roma, Napoli e in ...