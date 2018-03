Ecco chi è Elisabetta Alberti Casellati | la berlusconiana di ferro candidata presidente

Formula 1 : al via in Australia (esclusiva Sky) il Mondiale 2018. Ecco il calendario completo (4 gare in chiaro su Tv8 e una anche su Rai 1) : Formula 1 Con la pole position di Hamilton e le due Ferrari a seguire (Raikkonen secondo e Vettel terzo), scatta il Mondiale 2018 di Formula 1. Come da tradizione, la stagione si apre in Australia, sul circuito di Melbourne, primo dei 21 gran premi in programma. Sky trasmetterà live tutte le gare, di cui 17 in esclusiva, mentre le altre 4 andranno in chiaro su Tv8 e una su Rai 1 (il GP d’Italia del 2 settembre). Formula 1, Mondiale 2018: ...

Senato - Ecco chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati : la senatrice forzista Maria Elisabetta Casellati il nome su cui il centrodestra, al termine della riunione congiunta di stamane a Palazzo Grazioli, ha deciso di puntare per la presidenza del Senato. ...

Ballando con le stelle - terza puntata 24 marzo : anticipazioni - Ecco chi rischia l'eliminazione : Vi ricordiamo che il programma sarà visibile anche in diretta streaming sulla piattaforma web della Rai . Ballando con le stelle, una nuova eliminazione alle porte La coppia Don Diamont " Hanna ...

Violenza sulle donne - Ecco l'identikit di chi maltratta : In Trentino, dal 2012 al 2017, sono stati presi in carico 109 uomini dal servizio 'Cambiamenti' per prevenire i maltrattamenti nei confronti delle donne. Il dato è stato reso noto nel corso del ...

Uomini e Donne : Sara Affi Fella potrebbe lasciare il trono - Ecco per chi Video : Il programma #Uomini e Donne continua ad avere un enorme successo grazie ai due troni, ossia quello classico e over. Oggi ci soffermeremo sul trono dei giovani, attualmente capitanato da: Sara Affi Fella, Mariano Catanzaro, Nilufar Addati e Nicolò Brigante. Il loro percorso è molto travagliato, soprattutto quello delle due troniste napoletane che continuano a contendersi il corteggiatore Lorenzo Riccardi. Sembrerebbe che a causa di quest'ultimo, ...

Un deputato dei 5 Stelle appena eletto già cambia partito : Ecco chi è Video : Quasi tutti ricorderanno cosa è successo in campagna elettorale, il famoso scandalo grillino che ha visto decine di parlamentari non restituire la meta' dello stipendio come da regolamento 5 Stelle. Ovviamente non si tratta di una violazione della legge, ma solamente del loro regolamento interno. Quelle stesse regole di cui ne vanno fieri e vorrebbero che anche gli altri deputati e senatori facessero lo stesso. Le Iene, a febbraio, in piena ...

Senato - Ecco chi è Anna Maria Bernini : La senatrice bolognese Bernini, figlia di Giorgio, ex ministro di Forza Italia nel 1994, inizia la sua carriera politica nel 2008 quando viene eletta alla Camera tra le file del Popolo della Libertà, ...

Zingaretti vara la nuova giunta : Ecco chi sono gli assessori della Regione : di Simone Canettieri Nicola Zingaretti ha varato la giunta, con tre giorni di anticipo rispetto ai piani. Il vice sarà Massimiliano Smeriglio , Formazione, . Al Bilancio è stata confermata Alessandra ...

AL BANO - THE VOICE / Tekemaya - la drag queen fa impazzire il web : Ecco chi è Francesco Bovino : Al BANO Carrisi si commuove a The VOICE quando tra i concorrenti arriva Ylenia Aquilone. Il nome della ragazza porta alla mente del cantante la figlia scomparsa e Romina Power (Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 18:28:00 GMT)

Mafia - l’Espresso : “Messina Denaro latitante in Toscana e protetto dalla ‘ndrangheta. Ecco chi lo ha incontrato” : “Ho incontrato Matteo Messina Denaro. L’ho conosciuto al porto di Palermo, poi avevamo un altro appuntamento in Toscana, dove è protetto da uomini della ‘ndrangheta”. È quanto ha rivelato a l’Espresso un toscano di 45 anni: un soggetto con qualche disavventura giudiziaria e vecchie amicizie con siciliani legati a Cosa nostra e calabresi appartenenti a clan della ‘ndrangheta. Amicizie gli hanno permesso di entrare in ...

Claudia Gerini chiarisce sulla fine della storia con Andrea Preti : "Non l'ho trattato male : Ecco cosa è successo" : Dopo lo sfogo di Andrea Preti anche Claudia Gerini parla della fine della relazione con l'ex naufrago de l'isola dei famosi. L'attrice chiarisce di non averlo trattato male per nessuno...

“I più belli”. Amici - che fine hanno fatto Claudia e Antonio? Un amore nato tra i banchi della prima edizione talent. La Mannoni e Baldes hanno fatto sognare tutti : Ecco come li ritroviamo dopo anni : Oggi tutti conosciamo il programma con il nome di Amici, ma i fan di lunga data ricorderanno benissimo che un tempo la ‘creatura’ di Maria De Filippi si chiamava Saranno Famosi. Ben 16 anni quello che sarebbe diventato il talent più longevo dei palinsesti nostrani faceva il suo ingresso nella tv italiana pronto a conquistarsi il favore del pubblico. I protagonisti che diedero vita alla trasmissione sono rimasti tra i più amati, sebbene di ...

“L’avete vista?”. Ecco chi è Tekemaya. A The Voice of Italy ha stupito tutti per la sua voce e il suo incredibile look. Il suo vero nome è Francesco Bovino e la sua storia è bellissima : I fan del programma stavano aspettando l’inizio di The Voice of Italy il contest canoro di Rai 2 ogni anno riserva molte sorprese. In giuria Francesco Renga, J-Ax, Cristina Scabbia e Al Bano, il cui primo talento in squadra ha destato la curiosità dei telespettatori e dei social. Già, perché quest’anno gli autori hanno veramente voluto lasciare, giustamente, una grande libertà di espressione. Parrucca rosa super cotonata, vestitino ...

Chievo Verona Sampdoria - streaming e diretta TV. Ecco come vederla : Chievo Sampdoria dove vederla in streaming La visione del match sarà disponibile solamente per tutti gli abbonati Sky Calcio , e anche su Sky Go , servizio offerto dall'emittente privata, che ...