Ecco 4 | 5 milioni per la rigenerazione urbana | il progetto di San Giovanni Rotondo secondo

Napoli - 15 milioni sono già in cassa : Ecco il motivo : Come riporta la Gazzetta dello Sport , sono aumentati i premi sia per la partecipazione che per i traguardi raggiunti nella massima competizione continentale: per il solo ingresso in UCL non si ...

BELEN RODRIGUEZ / Supera i 7 milioni di utenti su Instagram : Ecco come festeggia (foto) : BELEN RODRIGUEZ Supera i sette milioni di utenti su Instagram, la sua piattaforma social preferita. E per festeggiare, pubblica una nuova foto hot da Parigi.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 03:42:00 GMT)

Inter - Icardi si sbilancia sul futuro : “pochi 110 milioni della clausola? Ecco cosa penso” : “Io mi vedo qua. Spero di fare una lunga strada all’Inter, voglio vincere qualcosa con questa maglia, questa maglia non vince da troppi anni…”. Sono questa le dichiarazioni da parte dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi, il calciatore si sbilancia sul futuro nel corso di un’Intervista alla rivista ‘Undici’. Per l’argentino nel contratto è prevista una clausola da 110 milioni di euro: ...

Carte di credito e truffe nel 2018/ Milioni di euro rubati : Ecco le più comuni : In Italia tantissimi cittadini sono vittime di truffe e frodi di vario genere utilizzando le proprie Carte di credito. Vediamo quali sono le più comuni truffe in questo 2018. (Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 11:45:00 GMT)

Quasi 6 milioni a rischio povertà Nel 2050 sarà uno tsunami Ecco lo studio choc sulle pensioni : Sono 5,7 milioni i lavoratori che rischiano di alimentare le fila dei poveri in Italia entro il 2050. E' quanto emerge dal focus Censis Confcooperative "Millennials, lavoro povero e pensioni: quale futuro?" in cui si spiega come il ritardo nell'ingresso nel mondo del lavoro, la discontinuita' contributiva e la debole dinamica retributiva di molte attivita' lavorative rappresentano un pericoloso mix per il futuro previdenziale e la tenuta sociale ...

Barcellona - Ecco Arthur : 40 milioni al Gremio : ROMA - Trenta milioni di euro, a cui si aggiungono altri nove di bonus: è questo il costo del cartellino di Arthur , regista brasiliano del Gremio che dall'anno prossimo vestirà la maglia del ...

Superenalotto - estrazione da record : Ecco la sestina vincente che vale 111 milioni di euro : Superenalotto, estrazione da record: il jackpot arriva a 111,5 milioni di euro. Il premio in palio è anche il più alto in europa, terzo nel mondo alle spalle solo dei due...

8 Marzo - Festa della Donna : 12 milioni di mimose salvate dal gelo - Ecco come conservarle al meglio : Sono circa 12 milioni i ramoscelli di mimosa salvati quest’anno dal gelo siberiano che verranno donati l’8 Marzo come omaggio all’impegno delle donne nella società. E’ quanto stima la Coldiretti nel sottolineare e quest’anno la raccolta della mimosa è scattata in anticipo per sottrarre i fiori alla spallata di ghiaccio e neve che ha sconvolto la Penisola da nord a sud. Oltre a essere il simbolo della presenza femminile nel mondo, dalla famiglia ...

Smartphone - avete uno di questi 40 modelli? Ecco cosa hanno scoperto. Milioni di utenti tremano alla notizia - si rischia di dover buttare il telefono e perdere i dati : Più di 40 modelli di Smartphone Android economici di produzione cinese infettati dal trojan Triada. E’ quanto hanno scoperto i ricercatori di sicurezza di ‘Dr. Web’ che, secondo quanto riportano gli esperti del ‘Cert – Computer emergency response team’, hanno individuato come fonte del malware una società di sviluppo software di Shanghai, partner di diversi produttori di Smartphone cinesi, “che ...

20 milioni Ecco l auto di serie più cara al mondo" : ecco perché la Zonda HP Barchetta ha fatto subito impazzire i collezionisti di mezzo mondo: è un pezzo unico, di un modello che non esiste più. Tecnicamente la macchina nasce dalla divisione 'Uno-di-...

Neymar - recupero 'di lusso' dopo l'infortunio : Ecco la villa da 28 milioni. FOTO : Neymar è stato operato sabato all'ospedale Belo Horizonte al quinto metatarso del piede destro. Ora dovrà stare fermo per circa tre mesi, chiudendo così in anticipo la sua stagione al Psg e ...

Corea - Ecco dove sarà la nuova scuola In arrivo 3 milioni da Roma : Spazio per 125 bambini. Nido e materna sotto lo stesso tetto: ecco chi si sposta nella struttura-eco e cosa ne sarà degli edifici liberati

Sondaggisti - i 2 milioni di elettori Pd indecisi possono cambiare il voto del 4 marzo : Ecco come : Poche ore al voto, a quel 4 marzo che disegnerà il nuovo Parlamento e potrebbe restituirci un'Italia ingovernabile. E in queste ultime ore, i partiti si concentrano sull'enorme fetta di incerti ed ...

Cagliari - Giulini fissa il prezzo di Barella : “Centrocampisti così valgono dai 30 ai 50 milioni. Ecco perchè…” : Cagliari, Giulini fissa il prezzo di Barella: “Centrocampisti così valgono dai 30 ai 50 milioni. Ecco perchè…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Cagliari, Giulini- Il presidente Giulini, intervistato dai colleghi della “Gazzetta dello Sport”, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Nicolò Barella e sulla sua attuale ...