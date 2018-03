E' vittoria di tutti

Moto2 Qatar - Bagnaia davanti a tutti : prima vittoria in carriera : LOSAIL - Pecco Bagnaia brucia in volata Lorenzo Baldassarri e conquista la prima vittoria in carriera. Bagnaia ha preso la testa della gara alla prima curva, ma nelle curve finali Baldassarri si è ...

La parola Juventus in tutti i vocabolari ha il significato di vittoria Video : La #Juventus di Max Allegri si conferma macchina da guerra battendo anche l'Atalanta di Gasperini, con questa vittoria salgono a 12 le vittorie consecutive dei bianconeri che continuano senza sosta la corsa al titolo. La rosa bianconera si sta rivelando l'arma in più Nel recupero della 26esima giornata del campionato di Serie A la Juventus non lascia scampo all'Atalanta vincendo per 2-0 tra le mura amiche. Con questa vittoria la squadra torinese ...

Dopo la vittoria contro il Tottenham in casa bianconera sono tutti più 'Allegri' : Qualcuno continua a storcere il naso sul gioco della Juventus targata Allegri eppure i risultati sono lampanti, in tre anni tre scudetti consecutivi oltre ad aver conquistato per tre volte di fila la Coppa Italia. Con Allegri in panchina i bianconeri sono cresciuti in Europa Dopo la vittoria contro il Tottenham a Londra è inevitabile non parlare dei risultati sotto la gestione Allegri, che continuano ad essere molto importanti con i bianconeri ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lahti 2018 : Federico Pellegrino asfalta tutti a Lahti! La vittoria di rabbia del campione iridato : La pista di Lahti è ormai la seconda casa di Federico Pellegrino. Un anno fa, infatti, il fuoriclasse nato ad Aosta vinse proprio nella cittadina finlandese l’oro ai Mondiali di sci di fondo, mentre oggi ha saputo ripetersi nella prova sprint a tecnica libera valevole per la Coppa del Mondo 2018. L’azzurro non ha letteralmente lasciato scampo agli avversari, precedendo, con buon margine, il russo Gleb Retivikh ed i norvegesi Johannes ...

Ultimo - Mudimbi e Mirkoeilcane : «La nostra vittoria - una speranza per tutti» : «Un’esperienza fantastica, il punto di arrivo di un percorso iniziato all’età di 8 anni in conservatorio»: all’indomani della vittoria nella sezione Nuove Proposte del 68esimo Festival di Sanremo, Ultimo – ma solo di nome, in classifica è «primo» – racconta la goia più grande dopo anni di difficoltà e tribolazioni. «Su questo palco sono finalmente riuscito a concretizzare l’idea che nella mia vita non ci sia ...

Elezioni - “i mercati tifano larghe intese. vittoria M5s scenario peggiore. Ma le promesse di tutti i leader aumentano debito” : Un parlamento “sospeso“, cioè senza che nessuna coalizione riesca ad ottenere la maggioranza. E dunque alla fine un governo a larghe intese da Forza Italia al Pd. Oppure la Vittoria del centrodestra. Che, però, probabilmente non riuscirebbe a governare vista l’eterogenea composizione della coalizione. L’arrivo del Movimento 5 stelle a Palazzo Chigi o di un’inedita maggioranza “anti-establishment“, con la ...