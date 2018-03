È morto il gendarme ferito a Trebes | si era offerto al posto di una donna ostaggio

Attentato a Trebes - morto il gendarme-eroe che si è sostituito a uno degli ostaggi : La madre: "Mi direbbe: ho fatto il mio lavoro" "Sapevo che doveva per forza trattarsi di lui": la madre di Arnaud Beltrame, il tenente colonnello dei gendarmi ucciso dal terrorista Redouane Lakdim, si ...

Si chiamava Arnaud Beltrame, aveva 45 anni ed era stato soprannominato dalla stampa "il gendarme eroe"

