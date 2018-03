“È morto | ci mancherà” Italia | addio a un grande ‘personaggio’ Un lutto che lascia un

caffeinamagazine

(Di sabato 24 marzo 2018) ”Era una bella persona, saggia, sincera, positiva, lontana dalle tensioni che troppo spesso dominano anche chi ha a che fare con qualcosa di eminentemente spirituale come l’arte”, scrivevano di lui. Performance artist, scultore e architetto giapponese, tra i più noti a livello internazionale, èall’età di 78 anni, in seguito ad una lunga malattia, Hidetoshi Nagasawa (Tonei, 1940). Alla fine degli anni Sessanta, Nagasawa si è stabilito a Milano, sua città di adozione, e qui ha trascorso quasi tutta la sua vita. Nato nel 1940 in un piccolo villaggio della Manciuria, dove il padre prestava servizio come ufficiale medico dell’esercito imperiale. Dopo aver studiato a Tokyo progettazione d’interni, aveva cominciato a conoscere le tendenze artistiche d’avanguardia, venendo anche a contatto col gruppo Gutaj. Rocambolesco il suo arrivo in, ...