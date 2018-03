“È ingrassata” Tutti i naufraghi dimagriti | lei no Isola dei Famosi | incredibile Oltre

caffeinamagazine

(Di sabato 24 marzo 2018) Canna-gate, polemiche, accuse manifeste e poi ritrattate. E, ancora, cambi di palinsesto e attacchi senza pietà da parte degli ex. Questa è l’dei, edizione in corso. Che, però, al pari delle edizioni precedenti è anche fame, sole cocente, maltempo, mosquitos, nostalgia di casa, litigi feroci anche per le sciocchezze, strategie e avvicinamenti sospetti tra concorrenti. Eccole le costanti del reality che, questo è lo scopo, mette a dura prova i vip. Anche quest’anno, dunque, uno dei problemi principali deiè quello di reperire cibo. Le razioni di riso e di cocco scarseggiano o comunque non bastano, quindi ci si improvvisa pescatori, e ogni volta che una prova ricompensa prevede un premio in cibo e va a buon fine è festa grande all’, dove sono scese anche le lacrime (di gioia) alla vista di un piatto di penne al ragù. In ...