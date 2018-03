Dzeko | Il bosniaco ha detto no al Real Madrid e Chelsea per restare a Roma | il retroscena

Dzeko ed Emerson via dalla Roma? / Calciomercato - è fatta per il brasiliano invece il bosniaco... : Dzeko ed Emerson via dalla Roma? Calciomercato news: si complica l'affare che doveva portare il bosniaco al Chelsea, mentre si continua a trattare per il terzino brasiliano ex Palermo.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 19:01:00 GMT)

Dzeko-Chelsea - nessun accordo : il bosniaco decide di rimanere a Roma : Non è stato raggiunto l'accordo tra Edin Dzeko e il Chelsea. Stando alle ultime indiscrezioni, è terminata la trattativa tra il centravanti bosniaco e il club inglese, che ora valutando concretamente ...

Dzeko-Chelsea - trattativa in dirittura d’arrivo : c’è il “si” dei tifosi ma il bosniaco si è sentito tradito! : Dzeko-Chelsea, LE ULTIME – Quella di ieri sera contro l’Inter, salvo ribaltoni, è stata davvero l’ultima partita di Edin Dzeko con la maglia della Roma. L’attaccante bosniaco è stato sostituito all’84’ con Patrick Schick con i giallorossi che hanno fatto le prove generali per quello che potrebbe essere il futuro dei capitolini nel reparto avanzato. Il treno per Londra è pronto tanto che l’ex Manchester ...