Due alpinisti precipitano sul Concarena Soccorsi disperati | uno è morto

Valanghe - si cercano Due scialpinisti vicino Courmayeur. Un morto in Trentino : Un testimone ha riferito di aver visto la massa di neve investire due sciatori in Val Ferret. Trovato senza vita Claudio Pallanch, scomparso ieri sul Piz Galin

Alto Adige - valanga travolge alpinisti sul Gran Zebrù : Due morti - ferita una donna : Due alpinisti sono morti e un altro è ricoverato in gravi condizioni dopo esser stati travolti da una valanga giovedì mattina sul Gran Zebrù in Alto Adige. La slavina si è staccata a 3200 metri di quota, nei pressi di Passo Bottiglia. Sul posto sono intervenuti gli elicotteri Pelikan e Aiut Alpin che hanno portato in quota gli uomini del soccorso alpino di Solda: i due alpinisti erano già morti quando sono stati estratti da sotto la neve. Una ...

Due scialpinisti dispersi : recupero in sinergia tra Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino : Nella serata di ieri, lunedì 5 marzo, alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Biella è arrivata una richiesta di Soccorso per 2 ragazzi non ancora rientrati a casa da una gita scialpinistica. Come ...

Belluno - valanga travolge Due scialpinisti : si salvano grazie all'airbag : Sfuggono alla valanga con l'airbag. Due scialpinsti sono stati travolti dalla neve mentre salivano sul gruppo delle Marmarole. Entrambi si sono salvati grazie all'airbag in dotazione con uno che, ...

Svizzera - valanga travolge gruppo di alpinisti : Due feriti - salvi gli altri : Due persone sono rimaste oggi ferite da una valanga nel cantone Vallese, in Svizzera. In un primo momento sembrava che la slavina avesse investito una decina di persone, ha riferito la Rts (radio...

Lecco - valanga sulla Grignetta travolge Due alpinisti/ Ultime notizie video : la ricostruzione della tragedia : Lecco, valanga sulla Grignetta in Valsassina: video, Ultime notizie e aggiornamenti. Trovati morti due alpinisti vicino a Primaluna, recuperato il terzo: era vivo sotto la slavina(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 23:32:00 GMT)

