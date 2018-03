Dubai | scivolata sull’allenatore avversario | viene espulso VIDEO

calcioweb.eu

(Di sabato 24 marzo 2018) Incredibile quanto successo negli Emirati Arabi e precisamente nel match tra Al Wasl e Al-Ahli-, valido per la UAE Arabian Gulf Cup, gara di semifinale e posta in palio altissima. L’Al Wasl conduce per 3-2, Mahdi Ali, l’allenatore del Al Ahlisi china per prendere la palla in mano e guadagnare qualche secondo prezioso, arriva haleil Khameis Salem, entrata Killer sull’allenatore. Var ed espulsione clamorosa.sull’allenatoreL'articolosull’allenatoresembra essere il primo su CalcioWeb.