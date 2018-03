Doppio passaporto agli altoatesini | Vienna va avanti “ma senza fretta” 

Vienna insiste su Doppio passaporto : BOLZANO, 23 MAR - Si è svolto a Vienna un confronto dei ministri degli esteri e dell'interno austriaci sulla possibilità per i sudtirolesi di acquisire la cittadinanza austriaca oltre a quella ...

Vienna insiste su Doppio passaporto : ANSA, - BOLZANO, 23 MAR - Si è svolto a Vienna un confronto dei ministri degli esteri e dell'interno austriaci sulla possibilità per i sudtirolesi di acquisire la cittadinanza austriaca oltre a quella ...

Alto Adige - l'Austria tira dritto sul Doppio passaporto ai sudtirolesi : L' Austria continua il suo percorso, tra alti e bassi, per provare a concedere la doppia cittadinanza ai cittadini sudtirolesi e ladini dell' Alto Adige . La questione è antica e spinosa. Un accordo del ...

Doppio passaporto - Alfano boicotta incontro con Vienna : "Ho dato istruzioni al nostro ambasciatore in Austria di non prendere parte alla riunione convocata il prossimo 23 marzo a Vienna sulla proposta della doppia cittadinanza per la popolazione di lingua tedesca e ladina dell'Alto Adige". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Angelino Alfano.I ministri degli Esteri e degli Interni del governo austriaco avevano convocato una riunione con i consiglieri provinciali ...