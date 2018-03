Dopo la telefonata | la chat Si riapre il caso De Benedetti

La figlia di Schettino contro De Falco : 'Proprio lui fa la vittima Dopo quella telefonata a mio padre?' : La 21enne fa riferimento ad un recente , e presunto, fatto di cronaca che riguarda il comandante, candidato con il M5S . Fatto smentito subito via social dal diretto interessato. 'Al di là di quale ...

“Alessia - che dici?!”. Isola - Stefano De Martino e quella telefonata alla Marcuzzi. Pare che i due siano stati ore al telefono e che lui abbia ripetuto sempre la stessa cosa. Dopo il canna-gate - ecco cosa accade all’ex marito di Belen in Honduras : Eva Henger l’ha fatta grossa. Già, da quando la ex star del porno ha deciso di fare “la confessione delle confessioni”, è successo il caos. La Henger ha fatto sapere che Francesco Monte avrebbe comprato e fumato marijuana prima quando tutti i naufraghi erano ancora nella villa, quella dove hanno trascorso alcune giornate prima di andare nella spiaggia del reality. Dopo l’accusa Francesco Monte si è infuriato e ha deciso di ritirarsi. Ormai per ...

“L’ha aggredito”. Mattino 5 - nel salotto della Panicucci c’è Alba Parietti. La bella diva è in compagnia del figlio Francesco e si parla dell’essere genitori. Quando i due escono dallo studio - però - il ragazzo riceve una telefonata che gli fa perdere la testa. Quel che succede Dopo è un incubo. Già sapete tutto? : Si chiama Francesco ed è il figlio che Alba Parietti ha avuto da Franco Oppini. È il suo unico figlio e la showgirl con lui è molto apprensiva. Diciamo opprimente? Diciamolo. In che senso è opprimente? Nel senso che è capace di chiamare il figlio anche 10 volte in un giorno, tanto per farvi capire. E Francesco non è affatto un ragazzino, è un uomo. Grande, grosso, vaccinato. però Quando una mamma è apprensiva, è impossibile fermarla. A meno che ...

Bloccati 2 voli Dopo telefonata Firenze : ANSA, - Firenze, 14 FEB - Due voli, entrambi in partenza dell'aeroporto di Firenze per Londra, sono stati Bloccati dopo una telefonata anonima giunta allo scalo fiorentino. Il primo, un volo Vueling ...

Laura Pausini esce dall’Ariston Dopo la telefonata di Fiorello : Sanremo 2018: Laura Pausini presenta Non è detto. Interviene Fiorello “Non è detto che mi manchi sempre, le cose cambiano improvvisamente e certi angoli di notte non avranno luce mai”, sono queste le strofe di ‘Non è detto’, il nuovo singolo che Laura Pausini ha voluto presentare live, in anteprima mondiale, questa sera al Festival di Sanremo. Decisamente molto emozionata e accompagnata al centro del palco da Claudio ...