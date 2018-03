DONNA INCINTA RESPINTA AL CONFINE CON LA FRANCIA/ Torino - Beauty muore : il marito - "mi sento vuoto" : DONNA INCINTA RESPINTA al CONFINE con la FRANCIA: la nigeriana Beauty, molto malata, voleva ricongiungersi con la sorella, ma è morta in Italia dopo il parto.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 20:35:00 GMT)

DONNA INCINTA respinta al confine con la Francia/ Torino - Destinity muore ma nasce Israel : come sta il neonato : Donna incinta respinta al confine con la Francia: la nigeriana Destinity, molto malata, voleva ricongiungersi con la sorella, ma è morta in Italia dopo il parto.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 12:11:00 GMT)

Muore DONNA INCINTA e malata respinta alla frontiera francese : La migrante nigeriana è morta dopo aver dato alla luce un bimbo prematuro. I volontari: "Soccorrere non è un crimine" Soccorre migrante incinta di 8 mesi tra la neve. Ora rischia 5 anni di carcere

DONNA INCINTA RESPINTA AL CONFINE CON LA FRANCIA/ Torino - Destinity muore dopo il parto - il bimbo è vivo : DONNA INCINTA RESPINTA al CONFINE con la FRANCIA: la nigeriana Destinity, molto malata, voleva ricongiungersi con la sorella, ma è morta in Italia dopo il parto.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 10:31:00 GMT)

Migranti - muore DONNA INCINTA respinta al confine di Bardonecchia. Salvo il bambino : incinta di poche settimane e con un grave linfoma, è stata respinta alla frontiera di Bardonecchia dalle autorità francesi e, dopo il parto cesareo, è morta all'ospedale...

Migranti - muore DONNA INCINTA respinta al confine di Bardonecchia. Salvo il bambino : incinta di poche settimane e con un grave linfoma, è stata respinta alla frontiera di Bardonecchia dalle autorità francesi e, dopo il parto cesareo, è morta all'ospedale Sant'Anna di Torino. B.S., ...

Torino - muore DONNA INCINTA respinta dal confine di Bardonecchia : incinta di poche settimane e con un grave linfoma, è stata respinta alla frontiera di Bardonecchia dalle autorità francesi e, dopo il parto cesareo, è morta all'ospedale Sant'Anna di Torino. B.S., ...

Migranti - incriminato per aver salvato una DONNA incinta? Il solo reato è voltarsi dall’altra parte : Ho edificato la mia vita, ogni giorno della mia vita, per cercare di essere utile al prossimo. Perché credo che salvare una vita umana valga la mia stessa vita. Qualsiasi sia questa vita umana. Di una persona famigliare o di uno sconosciuto. Non credo faccia, in fondo, molta differenza. Mi sento in grande difficoltà nel leggere che chi salva una vita umana a 1.900 metri di altezza (così come quando accade al livello del mare) possa essere ...

Migranti - soccorre DONNA INCINTA al confine tra Italia e Francia : guida alpina rischia cinque anni di carcere : cinque anni di carcere per avere soccorso una donna all’ottavo mese di gravidanza che cercava di attraversare il confine. È la condanna che rischia una guida alpina francese. Il 10 marzo scorso, infatti, ha aiutato una donna nigeriana incinta che insieme al marito e due figli piccoli stava cercando di recarsi in Francia dall’Italia. La magistratura francese ha indagato la guida alpina con l’accusa di aver violato le leggi ...

Guida alpina francese incriminata per aver salvato una DONNA INCINTA in mezzo alla neve : Una Guida alpina francese, Benoît Ducos, è finita sotto inchiesta per aver soccorso una migrante incinta all'ottavo mese mentre tentava insieme alla propria famiglia di attraversare il confine...

Naufragio a largo Libia - 21 morti - anche DONNA incinta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Libia - 21 morti in un naufragio. Tra le vittime una DONNA INCINTA - : I superstiti hanno raccontato la dinamica dell'incidente all'equipaggio della nave Aquarius, che ha recuperato in tutto 130 persone in due distinte operazioni di soccorso

Naufragio a largo Libia - 21 morti tra cui anche DONNA incinta : Ventuno persone, compresa una donna in gravidanza, sarebbero annegate nel Naufragio di un'imbarcazione in legno a 55 miglia dalle coste libiche. Lo hanno riferito i 30 sopravvissuti al Naufragio, ...

Stuprò una DONNA INCINTA nel suo letto mentre la minacciava con un coltello : condannato : Stuprò una donna incinta nel suo letto mentre la minacciava con un coltello: condannato Un giovane di origine afghana, entrato illegalmente nel Regno Unito, è stato condannato per uno stupro avvenuto nel 2016 in Inghilterra. Quattro mesi prima l’uomo aveva anche tentato di violentare un’altra donna che dormiva col marito accanto.Continua a leggere Un giovane […] L'articolo Stuprò una donna incinta nel suo letto mentre la ...