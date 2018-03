Domenica delle Palme | festeggiamenti e tradizioni in Italia

Domenica delle Palme : origini della benedizione delle palme e liturgia : Si hanno notizie della benedizione delle palme a partire dal VII secolo, in concomitanza con la crescente importanza data alla processione. La festa e la processione in omaggio a Gesù trovano origine a Gerusalemme dalla fine del IV secolo e, quasi subito, vennero introdotte nella liturgia della Siria e dell’Egitto e, da qui, portate in Europa. In Occidente questa Domenica era riservata a cerimonie pre-battesimali, quindi benedizione e ...

Domenica delle Palme : ecco il significato dei simboli della ricorrenza : La Domenica delle Palme è caratterizzata da due simboli: la palma e il ramoscello d’ulivo. La palma è simbolo di trionfo, acclamazione, regalità, ma anche vittoria, ascesa, rinascita e immortalità. Si collega anche alla Fenice e ha la funzione di Albero della Vita. La simbologia cristiana, presente sin dall’epoca paleocristiana, è legata a un passo del Salmo 92, 12-15: “Il giusto fiorirà come la palma, Crescerà com e il cedro nel Libano. Quelli ...

Domenica delle Palme : i proverbi più noti e le frasi celebri della ricorrenza : Attorno alla Domenica delle Palme sono nati numerosi proverbi. Tra i più noti : “La Domenica dell’olivo tutti gli uccelli hanno il nido, e la merla furbarella l’ha per aria e l’ha per terra, ma il colombo sciagurato non l’ha ancora cominciato”. Si dice: “L’olivo benedetto, vuol trovar pulito e netto”; “La Domenica dell’olivo, ogni uccello fa il suo nido”; “La palma benedetta, buone novelle aspetta”. Ed ancora: “Palma molle, Pasqua asciutta; ...

Ciorchiello : storia e ricetta di un dolce tipico della Domenica delle Palme : Il Ciorchiello è un dolce tipico di Casette, piccolo borgo del comune di Massa, preparato come simbolo di solidarietà a pace, da gustare magari accompagnato al Vin Santo. Un tempo, lo scambio del Ciorchiello avveniva il Giovedì Santo, durante la cerimonia del Lavaggio dei piedi, ed esso era donato ai chierichetti e ai rappresent anti dei 12 Apostoli. Dalla forma rotonda, dalla consistenza soda e morbida e dall’inconfondibile profumo d’anice, in ...

Sportella e cerimito : i dolci della Domenica delle Palme dell’isola d’Elba : La Sportella e il cerimito sono due dolci tipici dell’isola d’Elba, più esattamente di Rio nell’Elba. Il giovane riese, la mattina della Domenica delle Palme, faceva trovare alla sua innamorata un paniere pieno di fiori, con all’interno il cerimito, sim bolo sessuale maschile, preparato ancora oggi per San Piero. Se la ragazza gradiva il regalo con annessa dichiarazione d’amore, contraccambiava a Pasqua con la Sportella, simbolo sessuale ...

Domenica delle Palme : le origini storiche della ricorrenza : Con la Domenica delle Palme, detta anche Domenica della Passione del Signore, celebrata da cattolici, ortodossi e protestanti, si dà il via alla Settimana Santa. Essa, come noto, ricorda l’entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme. Il racconto dell’ingresso del Signore a Gerusalemme è presente in tutti e quattro iVangeli, seppur con alcune varianti. Matteo e Marco raccontano che la gente sventolava rami di alberi o fronde prese dai campi; Luca non ...

Allerta Meteo della protezione civile per la Domenica delle Palme : piogge e forti venti al Sud : Allerta Meteo – Una struttura depressionaria di origine atlantica sta raggiungendo il Mar Mediterraneo occidentale innescando una nuova fase di maltempo, dapprima sulla Sardegna e successivamente sulle regioni meridionali; le precipitazioni saranno accompagnate da un generale rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni ...

Spesso attaccato al centro c'era anche una specie di cedro, l' etrog , il buon frutto che Israele unito rappresentava per il mondo. Il cammino era ritmato dalle invocazioni di salvezza , Osanna

