Diritti tv | il week end di passione dei presidenti dei club | senza campionato e in attesa

(Di sabato 24 marzo 2018) Tutti attaccati al telefono e a controllare il conto in banca.nemmeno una partita con cui distrarsi, visto che c’è pure la sosta per la nazionale. Poveridella Serie A, in trepidantedei soldi vitali di MediaPro: 50 milioni di euro d’anticipo sul miliardo promesso per itv del. Gli spagnoli hanno rassicurato tutti che pagheranno, ma finché il bonifico non arriva non si può stare davvero tranquilli: in ballo c’è la sopravvivenza di tutto il sistema. Per questo sarà unend di: il calcio italiano è appeso a un filo, che porta in Spagna. I DUBBI DEGLI SPAGNOLI – Dopo il gioco al ribasso di Sky e Mediaset, MediaPro (società di Barcellona specializzata in marketing e produzione sportiva, già leader nella Liga) si è aggiudicata itv della Serie A per i prossimi tre anni, alla cifra record di 1,05 miliardi a stagione. Una ...