Diplomati magistrali | salvare i ruoli e garantire stabilizzazione a tutti

Clamoroso a Vicenza : 21 Diplomati magistrali inseriti a pieno titolo in Gae : I diplomati magistrali ante 2001/2002 continuano la loro battaglia per accedere alle Gae. Il prossimo 23 marzo avranno occasione di manifestare davanti al Parlamento per richiamare l’attenzione sulla loro condizione. In maniera tanto assurda, quanto sorprendente, la giustizia pare farsi beffa di loro e delle istanze rappresentate nei tribunali. Ciò che conta è che DA […] L'articolo Clamoroso a Vicenza: 21 diplomati magistrali ...

Lega : graduatoria specifica per Diplomati magistrali con fase transitoria : Una graduatoria a parte per risolvere la questione dei docenti abilitati. La soluzione della Lega per i docenti della scuola primaria e dell’infanzia viene riproposta da un articolo apparso su Orizzonte Scuola. Dopo aver ricordato che nel programma della Lega c’è l’abolizione del comma 131, relativo al divieto di supplenze oltre i 36 mesi, si […] L'articolo Lega: graduatoria specifica per diplomati magistrali con fase ...

Lega : graduatoria specifica per Diplomati magistrali : Una graduatoria a parte per risolvere la questione dei docenti abilitati. La soluzione della Lega per i docenti della scuola primaria e dell’infanzia viene riproposta da un articolo apparso su Orizzonte Scuola. Dopo aver ricordato che nel programma della Lega c’è l’abolizione del comma 131, relativo al divieto di supplenze oltre i 36 mesi, si […] L'articolo Lega: graduatoria specifica per diplomati magistrali proviene da ...

Diplomati magistrali : il Comitato genitori sostiene la causa delle maestre : I Diplomati magistrali esclusi dalle Gae guardano con estremo interesse le vicende che porteranno alla formazione del nuovo governo. Sin dal giorno dopo la sentenza del Consiglio di Stato in adunanza plenaria hanno sviluppato iniziative di sensibilizzazione rivolte a tutte le forze politiche. I loro appelli non sono passati inosservati ai genitori dei bambini. Su […] L'articolo Diplomati magistrali: il Comitato genitori sostiene la causa ...

Delegazione di Diplomati magistrali incontra Prefettura di Lucca : I diplomati magistrali della provincia di Lucca esclusi dalle graduatorie terranno quest’oggi un incontro in Prefettura. Ne da notizia il portavoce dei maestri precari abilitati di Lucca Luchino Galli con un comunicato inoltrato alla nostra redazione. I diplomati magistrali Lucchesi saranno ricevuti dalla Dottoressa Simonetti. Il comunicato Si terrà mercoledì 7 marzo, alle 12,30, in […] L'articolo Delegazione di diplomati magistrali ...

Anief : riaprire Gae per Diplomati magistrali o assumere con concorsi riservati : I diplomati magistrali attendono la data del 23 marzo per continuare a protestare contro la plenaria. Nello stesso giorno verrà reso noto anche il parere dell’Avvocatura di Stato che chiarirà quale destino avranno i 6000 diplomati magistrali che superano l’anno di prova. Il presidente nazionale dell’Anief Marcello Pacifico, come riportato su Orizzonte Scuola, ne paventa […] L'articolo Anief: riaprire Gae per diplomati ...

Evitare i 55mila licenziamenti dei Diplomati magistrali : I diplomati magistrali vogliono una sanatoria. I residuali delle Gae pretendono il rispetto delle sentenze. Gli idonei dei concorsi sollecitano le loro assunzioni. Ognuno reclama esclusivamente i propri diritti ignorando quelli degli altri. Non è questa la strada per risolvere la situazione e la politica potrebbe stancarsi presto emanando una legge che finirebbe con lo […] L'articolo Evitare i 55mila licenziamenti dei diplomati magistrali ...

Scuola - la protesta dei Diplomati magistrali : “Torniamo precari dopo il contratto a tempo indeterminato” : La protesta degli insegnanti in corteo a Roma, dal ministero dell’Istruzione fino al Pantheon, per opporsi alla sentenza del Consiglio di Stato che riporta in seconda fascia (con contratto a tempo determinato) chi è entrato in ruolo (a tempo indeterminato) con diploma magistrale conseguito prima del 2001. L'articolo Scuola, la protesta dei diplomati magistrali: “Torniamo precari dopo il contratto a tempo indeterminato” ...

Doccia gelata per i Diplomati magistrali dal CDS : I diplomati magistrali sono tuttora in lotta per non vedersi estromessi dalle Gae. Il prossimo 23 febbraio parteciperanno ad uno sciopero con sit-in di fronte al Miur e successivo corteo fino a Montecitorio. Gli stessi ci tengono a ribadire che la loro protesta è priva di qualsiasi contenuto politico è totalmente slegata da legami con […] L'articolo Doccia gelata per i diplomati magistrali dal CDS proviene da Scuolainforma.

Azione Scuola non lascerà soli i Diplomati magistrali e i laureati in SFP : Azione Scuola è una delle Associazioni più giovani nel panorama della tutela dei docenti precari. Essere giovani in questo caso vuol dire essere pronti e preparati alla battaglia quanto e più degli altri. Sin dai suoi esordi si è mostrata inflessibile sulla tutela dei diritti dei docenti garantita anche dalla carta costituzionale. Sconcertata per l’incredibile pronuncia […] L'articolo Azione Scuola non lascerà soli i diplomati magistrali e ...

Diplomati magistrali in azione : l’esempio di Pistoia : I Diplomati magistrali si stanno mobilitando in tutta la penisola per chiedere a tutte le forze politiche di prendersi carico della loro situazione. In loro c’è tantissima dignità e determinazione ad ottenere il risultato per poter giungere ad una soluzione equa e condivisa. Sì badi bene che l’attività dei Diplomati magistrali è ben lungi dall’ […] L'articolo Diplomati magistrali in azione: l’esempio di Pistoia ...

Presidio Diplomati magistrali USP Pistoia del 15 febbraio : Un Presidio di diplomati magistrali si è svolto quest’oggi all’ Ufficio Scolastico Provinciale di Pistoia. Lo scopo era quello di consegnare un documento redatto dalla CGIL per la richiesta dell’ apertura di un tavolo di trattative per risolvere la questione che si è venuta a creare in seguito alla Plenaria. I convenuti, prima di entrare […] L'articolo Presidio diplomati magistrali USP Pistoia del 15 febbraio proviene da ...

#OBIETTIVOASSUNZIONE per Diplomati magistrali e laureati in SFP : La FLC CGIL Roma e Lazio ci ha inviato in redazione il seguente Comunicato stampa che interessa diplomate/i magistrali e laureate/i in scienze della formazione primaria. Tra gli obiettivi principali c’è definire una soluzione politica che coinvolga diplomati magistrali e laureati in scienze della formazione primaria e consenta l’accesso all’assunzione a tempo indeterminato. ROMA, 15 […] L'articolo #OBIETTIVOASSUNZIONE per diplomati ...

L’appoggio di Mugnai (FI) ai Diplomati magistrali : Mugnai è candidato nelle liste di FI alla Camera nei collegi plurinominali 3 e 4 della Toscana. Una delegazione di diplomati magistrali è andata ad incontrarlo per esporre la gravità della situazione in essere dopo la pronuncia della plenaria. In Toscana è molto attivo il gruppo delle diplomate magistrali che nei giorni scorsi hanno incontrato […] L'articolo L’appoggio di Mugnai (FI) ai diplomati magistrali proviene da Scuolainforma.