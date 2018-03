Diffamazione su Facebook | condannata consigliera del M5S

Multato - insulta il vigile su Facebook insieme agli amici : tutti denunciati per Diffamazione : Multato dai vigili, insulta l'agente su Facebook e viene denunciato. E' successo in provincia di Cremona. Tredici le persone denunciate per diffamazione aggravata in concorso dai carabinieri: il giovane Multato e dodici...

“Un terrone in meno - sono felicissimo” su Facebook per la morte di un siciliano : condannato per Diffamazione aggravata : “sono felicissimo, un terrone in meno da mantenere. Quando vedo queste immagini e so che nella bara c’è un terrone ignorante, godo tantissimo. Peccato che ero al Nord altrimenti avrei c.. su quella bara bianca. Buonasera terroni merdosi. Non è morto nessuno di voi oggi?”. Queste le parole scritte su Facebook da un operaio 42enne di Settimo Torinese riferite alla morte di Stefano Pulvirenti, 17 anni, siracusano, deceduto in un incidente ...