Di padre in figlio | quando l' eredità è da nazionale | la top 11

Ragusa, il figlio di Roberta si schiera con il padre: "È innocente" Il figlio di Roberta Ragusa e Antonio Logli ha depositato una memoria in difesa del padre: "È innocente non sarebbe stato capace di uccidere mia madre né di sopportarne il peso".

Modena, scritte contro Marco Biagi | LE FOTO Il figlio: "Lo Stato ha abbandonato mio padre" Nel giorno dell'anniversario dell'omicidio di Biagi da parte delle nuove Brigate Rosse sono apparse scritte sui muri della facoltà di Economia di Modena contro il giuslavorista. "Non provo odio per gli assassini ma non li perdono", ha affermato il figlio durante la commemorazione.

Marco Biagi: Mattarella lo ricorda, scritte choc a Modena. Il Figlio Lorenzo: "Mio padre abbandonato dallo Stato". Oggi il sedicesimo anniverario dell'omicidio del giuslavorista

'Queste le Scritte oggi sui muri della facoltà di Economia a Modena - scrive su Twitter Michele Tiraboschi, all'epoca assistente del giuslavorista - Questa la ragione del perché ricordare Marco Biagi.

Lorenzo Biagi ha ricordato poi il giorno dell'omicidio del padre: "Quella sera io ero appena tornato a casa da una gita di classe a Mantova. Mio babbo mi aveva accompagnato in macchina la mattina al

"Lo Stato ha abbandonato mio padre.Aveva una scorta fino a pochi mesi prima di essere ucciso. Toglierla senza motivo, o comunque con una grande sottovalutazione,è stata una cosa molto grave" Così il Figlio di Marco Biagi, Lorenzo, ricordando l'agguato delle nuove Br al giuslavorista, 16 anni fa, a Bologna. "Non odio gli assassini, ma non li perdono",aggiunge.Infine "disgusto" per le parole dell'ex Br Balzerani,secondo cui fare la