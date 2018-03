Di Maio | M5s aperto a tutti | partiti si facciano avanti

Governo - Di Maio : premier? partiti tengano conto del 32% del M5s : Roma, 24 mar. , askanews, 'Spero che dopo anni di governi che non aveva votato nessuno i partiti possano prendere atto del risultato del 4 marzo: il M5s ha ottenuto 11 milioni di voti, oltre il 32 ...

M5s vota la turbo-berlusconiana Casellati al Senato. Di Maio e gli altri tra fughe e distinguo : “Non è patto col diavolo” : “Non rilascio dichiarazioni, non rilascio dichiarazioni, non rilascio dichiarazioni”. Luigi Di Maio è di poche parole all’uscita dalla Camera dei Deputati, dopo l’elezione di Roberto Fico (video: il discorso) a Montecitorio e della berlusconiana Maria Elisabetta Alberti Casellati (video: il discorso) alla presidenza del Senato. “Abbiamo rispettato il voto popolare”, dice Danilo Toninelli. E aggiunge: ...

Roberto Fico è il primo presidente della Camera M5s. Di Maio : “E’ la storia del Movimento”. Grillo : “Habemus Fico” : Il Movimento 5 stelle ha il primo presidente della Camera della sua storia politica. Quando ancora la lettura delle schede è in corso, scatta l’applauso a Montecitorio. Roberto Fico ha ottenuto il numero di voti necessari per l’elezione e diventare la terza carica dello Stato e succedere così a Laura Boldrini. Poco prima Luigi Di Maio su Facebook aveva scritto: “E’ la storia del Movimento”. Il garante del Movimento ...

Roberto Fico è il primo presidente della Camera M5s. Di Maio : “E’ la storia del Movimento” : Il Movimento 5 stelle ha il primo presidente della Camera della sua storia politica. Quando siamo ancora alla metà della letture delle schede, scatta l’applauso a Montecitorio. Roberto Fico ha ottenuto il numero di voti necessari per l’elezione e diventare la terza carica dello Stato e succedere così a Laura Boldrini. Classe 1974, è nato a Napoli, Fico è laureato in Scienze della comunicazione all’Università degli studi di Trieste ...

Presidenze - centrodestra spaccato. Verso l'intesa tra Lega e M5s. Di Maio : 'Un segnale per il governo' : Come presidente del Senato il Carroccio vota la Bernini al posto di Romani voluto da Forza Italia. Lei: 'Non sono disponibile'. Ira di Berlusconi: 'La mossa di Salvini un atto ostile'. Per la Camera i ...

Lega vota Bernini al Senato - sì da Di Maio ma lei rinuncia| Berlusconi : "Rotta la coalizione"| M5s : alla Camera Fraccaro : Impasse sui nomi alle prime votazioni, poi la Lega rompe lo stallo al Senato decidendo di far votare Anna Maria Bernini al posto di Paolo Romani incassando l'ok dal M5s. Silvio Berlusconi: "Quello della Lega è un atto di ostilità". La Bernini alla fine rinuncia Segui il nostro tempo reale

