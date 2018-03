Di Maio | ' Io premier? Si tenga conto dell' esito del voto'

Governo - Di Maio : premier? partiti tengano conto del 32% del M5s : Roma, 24 mar. , askanews, 'Spero che dopo anni di governi che non aveva votato nessuno i partiti possano prendere atto del risultato del 4 marzo: il M5s ha ottenuto 11 milioni di voti, oltre il 32 ...

Primo round a Di Maio e Salvini. Rebus premiership - già si guarda a Mattarella : Di Maio e Salvini hanno ottenuto il risultato di piazzare l’azzurra Elisabetta Alberti Casellati al Senato e il pentastellato Roberto Fico alla Camera. E sono riusciti nell’impresa di tenere compatti i gruppi in Parlamento. Ora serpeggia la suggestione di sostenere dall’esterno un governo con un premier scelto da Mattarella e ministri non organici ai partiti...

Toninelli : fiducioso per la partita del governo - Di Maio premier : Roma, 24 mar. , askanews, 'Con chi ci sta facciamo il governo: come è andata bene per i presidenti delle Camere sono fiducioso andrà bene anche per il governo'. Lo ha detto Danilo Toninelli, ...

Camera - Roberto Fico emozionato : “Siamo tutti a disposizione del sogno che da anni cerchiamo di costruire. Ora Di Maio premier” : Un emozionatissimo Roberto Fico prende la parola alla riunione degli eletti del Movimento 5 Stelle alla Camera. Dopo l’annuncio di Luigi Di Maio ha preso la parola il prossimo presidente della Camera: “Non sapete quante riunioni e quante notti abbiamo passato qui dentro. Una marea di discussioni e di scelte spesso difficili. Alla fine ho sempre sentito che questo movimento cercava di fare la scelta giusta. Ci saranno molte ...

Svelato il patto segreto tra Salvini e Di Maio : chi sarà il premier? Video : Le elezioni politiche 2018 ci hanno consegnato l'ingovernabilita' politica, nessun partito o coalizione ha raggiunto il famoso quorum del 40% per governare il Paese da solo. Chi vorra' avere una maggioranza dovra' contare sul supporto di altri partiti con i quali si hanno veramente pochi punti in comune, almeno stando al programma elettorale. Purtroppo, però, non ci sono soluzioni, qualcuno il Paese lo deve governare e così i due partiti ...

Mattarella? Con queste tre mosse eviterebbe che Di Maio possa diventare premier Video : Come sappiamo la nostra Costituzione prevede che terminate le elezioni e proclamati gli eletti ai due rami del parlamento, la palla per costruire un nuovo governo passa al Presidente della Repubblica. il suo compito è quello di convocare ed ascoltare una per volta tutte le forze politiche che hanno conto seggi. Al termine sara' in grado di verificare se una di queste è in grado di coinvolgere la maggioranza degli eletti alla Camera ed al Senato ...

Presidenze - patto tra Salvini e Di Maio. Premiership : c’è l’ipotesi terzo nome : L’elezione della seconda e terza carica dello Stato al massimo sabato. Berlusconi stretto in un angolo: «Perché Luigi non mi chiama?»

PATTO SALVINI-DI Maio/ Vertice Centrodestra - Berlusconi e Meloni : “la Lega non può avere premier e Senato” : PATTO SALVINI-DI MAIO per Camere e Governo: oggi Vertice del Centrodestra a Roma, Palazzo Grazioli. Meloni e Berlusconi avvisano la Lega, "non può avere sia premier che Presidenza Senato"(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 11:09:00 GMT)

Salvini e il patto con Di Maio : braccio di ferro sulla premiership. E spunta l’ipotesi di un terzo nome : Chissà se nei colloqui quotidiani con Silvio Berlusconi il leader della Lega gli ha spiegato tutti i suoi piani per trovare una maggioranza di governo. Compresi i piani B e C. Una cosa è certa: Matteo Salvini ripete come un mantra che «senza i 5 Stelle sarà difficile trovare una soluzione» al rompicapo post-elettorale. L’intesa deve passare per for...