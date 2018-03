Di Maio al Tg1 | “Apertura a tutti sui temi per formare il governo Io il premier | si

ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 marzo 2018) Apertura asui, ma senza cedere di un millimetro sulla guida. Che spetta al Movimento Cinque Stelle. E non c’è nulla di prestabilito sui possibili alleati, perché il patto stretto con il centrodestra per l’elezione di Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati “non era un accordo per il”. Dopo aver portato a casa la presidenza della Camera, Luigi Diparla al Tg1 aprendo il fronte legato alle alleanze per mettere in piedi un esecutivo. Per creare una maggioranza, spiega il leader dei Cinque Stelle, “credo che finalmente potremo prendere i voti intorno ai“. Li snocciola uno dopo l’altro, a partire dal taglio delle tasse alle imprese “che l’Italia aspetta da 30 anni”. E poi ci sono “il superamento della legge Fornero, gli aiuti alle famiglie che fanno figli, uno strumento che aiuti a ...