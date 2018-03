Di colpo la grande bellezza In centro un giorno perfetto

L'Inter tenta il grande colpo dalla Roma - pronto un clamoroso scambio Video : L'#Inter continua a delineare la strategia da attuare nella prossima sessione di calciomercato. La societa' nerazzurra è tra le più attive tanto da avere praticamente bloccato il giovanissimo attaccante argentino classe 1997, Lautaro Martinez, che arrivera' dal Racing Avellaneda per venti milioni di euro, firmando un contratto quinquennale, fino al 2023, a 1,5 milioni di euro a stagione con una clausola rescissoria a centoventi milioni di ...

Mina ad Amici 17? / Maria De Filippi sogna il grande “colpo” - ma potrebbe esserci il nodo sponsor : Mina ad Amici 17? Maria De Filippi sogna il grande “colpo”, ma potrebbe esserci il nodo sponsor. Le ultime notizie sull'indiscrezione lanciata dal settimanale Spy(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 16:33:00 GMT)

Isola dei Famosi - c’è il colpo di scena : è arrivato un nuovo vip. Non era trapelata alcuna indiscrezione sul nuovo naufrago e quindi la sorpresa è riuscita alla grande. La sua presenza – già si capisce – è destinata a creare ‘scompiglio’ : Isola dei Famosi, arriva la grande (e bellissima) novità. Non solo polemiche e canne (dai, ridiamoci un po’ su) nella tredicesima edizione del reality, ma anche belle sorprese. Ci vuole un po’ d’aria fresca dopo tutto il caos che si è creato durante l’ultima puntata quando Alessia Marcuzzi ha preso a male parole Eva Henger che le stava mettendo fretta per poter di nuovo affrontare l’argomento del canna-gate. La Henger, durante la seconda puntata ...

Milano-Sanremo 2018 : Greg Van Avermaet cerca il colpo di mano nel finale - serve un grande attacco per anticipare il gruppo : Saranno molti gli outsider al via della Milano-Sanremo e tra i corridori che proveranno a conquistare il successo con un attacco da finisseur troviamo il campione olimpico Greg Van Avermaet, che possiede le qualità per fare la differenza sugli strappi presenti nel finale. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive del belga per questa corsa. Partiamo da un dato statistico: sabato Van Avermaet correrà la 39ma Classica Monumento della sua ...

Accordo già trovato - il Napoli sta chiudendo il primo grande colpo del 2018/19 Video : Mentre le attese e le attenzioni sono tutte rivolte al campionato italiano di calcio con dei grandi big match previsti in questo weekend per la ventisettesima giornata, il Napoli di Aurelio De Laurentiis continua a lavorare sottotraccia anche sul fronte mercato per non farsi trovare impreparato in estate, quando a luglio aprira' la sessione estiva, sessione in cui i partenopei saranno sicuramente protagonisti. Tra entrate e anche probabili ...

Quel maledetto colpo al Rio Grande Express/ Trama e info streaming del film su Iris (6 marzo 2018) : Quel maledetto colpo al Rio Grande Express, il film in onda su Iris oggi, martedì 6 marzo 2018. Nel cast: John Wayne e Ann-Margret, alla regia Burt Kennedy. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 21:03:00 GMT)

Accordo già trovato - il Napoli sta chiudendo il primo grande colpo del 2018/19 : Mentre le attese e le attenzioni sono tutte rivolte al campionato italiano di calcio con dei grandi big match previsti in questo weekend per la ventisettesima giornata, il Napoli di Aurelio De Laurentiis continua a lavorare sottotraccia anche sul fronte mercato per non farsi trovare impreparato in estate, quando a luglio aprirà la sessione estiva, sessione in cui i partenopei saranno sicuramente protagonisti. Tra entrate e anche probabili uscite ...

“Michelle ha detto sì”. colpo di scena a Canale 5 : svelato il programma che la Hunziker condurrà (tutto da sola) sulla rete ammiraglia di Mediaset. Ma scusate - siamo sicuri che non ci sia nessun “errore”? La bomba viene sganciata e arriva un grande dubbio : Del Festival di Sanremo è diventata la regina indiscussa. Michelle Hunziker è stata bravissima nel suo ruolo di spalla a Claudio Baglioni e si è visto anche dai risultati del festival della canzone italiana che ha tenuto incollati alla televisione tantissimi italiani (anche quelli che prima non vedevano il festival). Il merito naturalmente non è solo della Hunziker ma di tutta la squadra composta da lei, Claudio Baglioni che del festival era il ...

Grande colpo di THQ Nordic : la compagnia acquisisce Koch Media e Deep Silver : Con una mossa a sorpresa arriva un'importante notizia che riguarda THQ Nordic: la compagnia ha annunciato l'acquisizione totale di Koch Media, la famosa azienda che si occupa, oltre che di videogiochi, anche della produzione e della distribuzione di prodotti multiMediali come film.THQ Nordic ha acquistato, quindi, Koch Media per la cifra di 121 milioni di Euro. Nell'accordo rientrano gli studi e le IP della società, come Deep Silver. Ecco le ...

Svolta Juventus - arriva il vero “grande colpo” per il calciomercato : La Juventus ha piazzato in queste ore un grande colpo che potremmo definire “di mercato”. Il Corriere di Torino rivela infatti che sarebbe ad un passo il rinnovo del contratto di due cardini del calciomercato bianconero, vale a dire Marotta e Paratici. Coloro i quali hanno costruito la grande squadra che è adesso la Juventus, proseguiranno dunque la propria “missione” in casa bianconera. Un colpo davvero importante per la ...

Grande Fratello - Cristina Plevani opinionista? L'indiscrezione sul colpo di Ilary Blasi : Una voce piuttosto clamorosa sulla prossima edizione del Grande Fratello , quello originale e non nella versione vip: gli opinionisti, infatti, potrebbero essere Cristina Plevani e Luca Argentero , ...

Milan - una nuova cessione a gennaio? Mentre a giugno si punta al grande colpo Video : Il #Milan sembra aver cambiato marcia, grazie ai quattro risultati utili consecutivi ottenuti di recente. Infatti dopo Natale ha dapprima battuto l'Inter [Video] nel fondamentale derby di Coppa Italia, Mentre successivamente è uscito indenne dall'insidiosa trasferta di Firenze e, per finire, ha battuto soffrendo sia Crotone che Cagliari. Insistenti sono, però, le voci riguardanti un eventuale arrivo di Antonio Conte a giugno. Il tecnico ...