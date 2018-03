Derby di Milano | ancora caos biglietti | il Milan chiude la borsa

Volley - Playoff Scudetto – Quarti di finale : Civitanova rischia con Piacenza - Modena alla prova Milano - Derby Trento-Verona : Dopo la vittoria di Perugia contro Ravenna, oggi si disputano le altre gare1 dei Quarti di finale dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Il successo dei Block Devils, primi in regular season, è stato meno schiacciante del previsto e in questa domenica potrebbero arrivare delle sorprese dei tre campi sotto i riflettori. Si preannunciano delle sfide davvero molto intense e in grado di regalare spettacolo. Civitanova dovrà sudare contro ...

Recuperi 27°giornata di Serie A : si gioca il 3 e il 4 aprile. Derby di Milano in sospeso : Ora è ufficiale: sei dei sette Recuperi della 27esima giornata di Serie A disputeranno tra martedì 3 e mercoledì 4 aprile. Domenica scorsa, infatti, vista la morte improvvisa di Davide Astori, capitano della Fiorentina, l'Aic, tutti i club di A e B, tutti i calciatori e le istutizioni hanno convenuto che fosse impossibile disputare la giornata di campionato. L'unica partita ancora sospesa è il Derby di Milano tra il Milan di Gattuso e ...

Muore Davide Astori - capitano della Fiorentina : stop serie A e B. Salta il Derby di Milano : Il capitano della Fiorentina Davide Astori è morto in nottata pare per cause naturali. «L'idea è che il giocatore sia deceduto per un arresto cardiocircolatorio per cause naturali» ha...

Serie A : si recupera il 14 marzo - il Derby di Milano il 9 maggio : La morte di Davide Astori ha scosso tutto i calcio italiano e determinato l’annullamento delle gare ancora da giocare della 27ª

Erano anni che un Derby di Milano non era così decisivo : Stasera si gioca Milan-Inter, i primi cercano di rientrare nella corsa per la Champions League, i secondi di restarci The post Erano anni che un derby di Milano non era così decisivo appeared first on Il Post.

Derby di Milano - quasi 200 paesi collegati : ci sarà Li Yonghong : 'Non è ancora il miglior portiere al mondo, ma lo diventerà se farà le scelte giuste nella sua carriera - ha detto Mino Raiola a Radio Kiss Kiss -. L'anno prossimo deve andare in un top club, l'ho ...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2018 : Cantù demolisce Milano nel Derby e vola in semifinale : Continuano le sorprese nelle Final Eight di Coppa Italia 2018. Dopo le sconfitte di ieri di Avellino e Venezia, arriva anche quella di Milano ed è assolutamente clamorosa per le sue proporzioni. La Red October Cantù domina il derby e travolge l’Olimpia 105-87 al termine di una partita dominata fin dal primo quarto. Prestazione scintillante dei brianzoli, che sfondano il muro dei cento punti e si confermano il miglior attacco del campionato ...

Basket - 17a giornata Serie A 2018 : festa Varese nel posticipo! Vince il Derby con Milano : Il derby è della Openjobmetis Varese! Fantastica prestazione della squadra di coach Caja, che supera nel posticipo della 17a giornata l’Emporio Armani Milano per 76-72. Un successo molto importante per Varese in chiave salvezza, il secondo consecutivo dopo quello di Venezia della scorsa giornata. Dall’altra parte l’Olimpia perde l’occasione di agguantare la vetta della classifica alla pari di Brescia. I grandi protagonisti del derby sono Cameron ...

Wells affonda Milano. Varese vince il Derby : ROMA - La Openjobmetis Varese, dopo aver sconfitto la Reyer Venezia, si aggiudica anche il derby lombardo battendo l'EA7 Milano 76-72. Un successo costruito attorno alle grandi prestazioni di Cameron ...

Basket - 17a giornata Serie A 2018 : scontro al vertice Avellino-Brescia. Milano attesa dal Derby con Varese : Seconda giornata di ritorno della Serie A di Basket che si apre sabato con due anticipi. L’ottima Reggio Emilia delle ultime settimane fa visita al fanalino di coda Pesaro in una sfida importante per entrambe le formazioni: la Grissin Bon deve vincere per continuare la rincorsa alle posizioni che valgono i playoff, mentre la VL ha un bisogno assoluto di due punti per non trovarsi ancora da sola all’ultimo posto. L’altro ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : c’è il Derby di Sicilia. Rapallo-Milano vale il terzo posto : Ultima giornata del girone d’andata per la Serie A1 di Pallanuoto femminile: domani Catania, già Campione d’inverno, gioca a Messina in una partita sulla carta dall’esito già scritto, anche se l’exploit di Cosenza in Coppa Italia insegna che è la vasca a dare il verdetto finale, e, considerando che si tratta di un derby, questa regola assume ancor più peso. Padova, che si è riscattata travolgendo nel recupero proprio le ...