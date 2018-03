Decreto salva Ilva incostituzionale Consulta | trascura tutela vita per privilegiare il

Decreto salva Ilva incostituzionale. Consulta : trascura la tutela alla vita per privilegiare il profitto : La motivazione della Corte al provvedimento votato dal governo Renzi nel 2015 che autorizzava la prosecuzione dell'attività dell'altoforno dello stabilimento di Taranto -

In pensione a 67 anni? Firmato il Decreto che «salva» i 15 lavori gravosi - Ecco tutte le professioni esentate : Adesso è ufficiale. Le 15 categorie di lavori gravosi individuate nei mesi scorsi da governo e sindacati, dalle maestre d'asilo ai muratori, saranno esentate dall'aumento dell'età pensionabile che ...

In pensione a 67 anni dal 2019? Firmato il Decreto che «salva» i 15 lavori gravosi : Dai muratori alle maestre d’asilo, potranno uscire cinque mesi prima, anche in caso di altri aumenti. Formalizzata la decisione presa nei mesi scorsi. Il premier Gentiloni: «Il sistema non va scardinato ma vanno protette le fasce più esposte della società»