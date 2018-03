Dazi : Cina a Usa - 'ci difenderemo' : ANSA, - PECHINO, 24 MAR - Liu He, nuovo vicepremier cinese con deleghe pesanti sull'economia, ha ribadito al segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, che Pechino "difenderà i suoi interessi" dalla nuova stretta sui Dazi annunciata giovedì da Donald Trump. Una mossa, secondo Liu, che ...

La Cina prepara la rappresaglia. Dazi per 3 miliardi all'America : La seconda economia del mondo ha annunciato un piano che dovrebbe portare Pechino a imporre nuove tariffe su una lista di 128 prodotti made in Usa per un valore totale di circa 3 miliardi di dollari. ...

Borse in pericolo con Dazi Cina - ma rischia anche Trump : ... che ha un avanzo commerciale superiore a quello cinese, , ma anche per gli impatti sull'inflazione in un momento in cui anche la politica fiscale è diventata super espansiva , il deficit pubblico ...

Dazi USA - GUERRA TRUMP-CINA/ Le contromosse di Pechino : "il Paese combatterà fino alla fine" : Usa, Donald Trump firma sanzioni alla Cina: il presidente americano apre GUERRA a Pechino, che risponde subito. L'Europa invece sarebbe esclusa dai DAZI sull'acciaio e sull'alluminio. (Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 20:04:00 GMT)

Dazi Usa - guerra Trump-Cina/ Come funzionano i ‘contro-Dazi’ di Pechino : Juncker “esenzione permanente per Ue” : Usa, Donald Trump firma sanzioni alla Cina: il presidente americano apre guerra a Pechino, che risponde subito. L'Europa invece sarebbe esclusa dai Dazi sull'acciaio e sull'alluminio. (Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 18:55:00 GMT)

Dazi Usa - Cina : 'tutte le opzioni sul tavolo' - anche svendita Treasuries : In termini nominali, il debito federale degli Usa è gigantesco, pari a oltre 20 mila miliardi, il 31,8% del totale nel mondo. Ricevi aggiornamenti su Donald Trump Lasciaci la tua e-mail:

Trump impone Dazi da 60 miliardi alla Cina - crolla la Borsa. Pechino pronta a tassare 128 prodotti Usa : ... «Con Pechino abbiamo un deficit commerciale di 500 miliardi di dollari, più della metà degli 800 miliardi di disavanzo che abbiamo con il resto del mondo. Dobbiamo fare qualcosa». La categoria di ...

Dazi : TRUMP STANGA LA CINA E SALVA L’UE/ Il presidente : “Se ci tassano - noi facciamo lo stesso” : Usa, Donald TRUMP firma sanzioni alla CINA: il presidente americano apre guerra a Pechino, che risponde subito. L'Europa invece sarebbe esclusa dai DAZI sull'acciaio e sull'alluminio. (Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 14:55:00 GMT)

Dazi : Trump stanga la Cina e salva l’Ue/ Pechino vs 128 prodotti Usa : Europa - “pistola puntata alla tempia” : Usa, Donald Trump firma sanzioni alla Cina: il presidente americano apre guerra a Pechino, che risponde subito. L'Europa invece sarebbe esclusa dai Dazi sull'acciaio e sull'alluminio. (Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 13:45:00 GMT)

Dazi - CINA RISPONDE A TRUMP/ Nel mirino 128 prodotti Usa : da Pechino pressing per un accordo : Usa, Donald TRUMP firma sanzioni alla CINA: il presidente americano apre guerra a Pechino, che RISPONDE subito. L'Europa invece sarebbe esclusa dai DAZI sull'acciaio e sull'alluminio. (Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 11:27:00 GMT)

I Dazi Usa-Cina fanno paura. Alert analisti : mercati a rischio : In sostanza le tensioni tra Stati Uniti e Cina rischiano di avere in prospettiva conseguenze rilevanti sull'economia mondiale e intanto stanno già pesando e non poco sui mercati finanziari. Le ...

Dazi - la Cina non resta a guardare e minaccia contromisure : Soffiano venti di guerra , commerciale, tra Usa e Cina . Pechino ha risposto prontamente alle restrizioni annunciate da Trump alle importazioni cinesi per 60 miliardi di dollari con l'obiettivo di ...

Trump grazia l'UE fino a Maggio - ma conferma Dazi per la Cina da oggi : La battaglia dei dazi è appena iniziata. Gli Usa sferrano un nuovo colpo e la Cina risponde. oggi entrano in vigore le nuove tariffe sulle importazioni di acciaio e alluminio fortemente volute da ...

Dazi commercio - Trump firma sanzioni alla Cina/ Borse asiatiche a picco - in calo anche l'Europa : Usa, Donald Trump firma sanzioni alla Cina: il presidente americano apre guerra a Pechino, mentre l'Europa sarebbe esclusa dai Dazi sull'acciaio e sull'alluminio.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 10:03:00 GMT)