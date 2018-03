David Guetta e Sia di nuovo insieme per il singolo ' Flames' - ASCOLTA

David Guetta : è uscita la nuova canzone con Sia intitolata “Flames” : David Guetta e Sia sono tornati a collaborare insieme nella canzone “Flames”, uscita venerdì 23 marzo. via GIPHY Già dal primo ascolto sembra il singolo perfetto per la bella stazione. Giudica tu stesso, puoi ascoltarlo qui sotto. Si tratta dell’ennesima collaborazione tra il famossissimo dj e producer francese e la straordinaria cantante e autrice australiana. [arc id=”e5505934-9f60-11e5-bd9d-a4badb20dab5″] Prima ...

Perché David Guetta è ancora il dj numero uno al mondo? : È partito lo scorso 18 gennaio da Monaco di Baviera un nuovo – l’ennesimo – tour del dj e produttore David Guetta. In attesa della bella stagione dei grandi festival, questa volta si tratta di un breve tour europeo. Una leg nel linguaggio specifico anglosassone. 8 paesi, 11 show tutti sold out o quasi. 110 mila i biglietti venduti, di cui 9 mila solo per la data italiana al Mediolanum Forum di Milano, dove lo scorso 20 gennaio, in un ...

David Guetta e Martin Garrix : in arrivo il singolo 'Like I Do' : I due famosissimi DJ hanno già suonato in anteprima "Like I Do" le scorse settimane durante alcuni set in giro per il mondo , Italia inclusa, . "Like I Do" è la seconda collaborazione tra David ...

David Guetta live a Milano : annunciati gli special guest : David Guetta ha scelto gli special guest che apriranno il suo show in programma al Mediolanum Forum di Assago (Milano) sabato 20 gennaio. [arc id=”87fc3ed4-f1e7-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Si tratta di Hugel, giovane e talentuoso artista francese che ha saputo attirare l’attenzione di dj come Feder, Thomas Jack, Robin Schulz e lo stesso David Guetta con i remix delle loro canzoni. L’altra special guest che scalderà il ...