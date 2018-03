Cyrano | l' amore non fa miracoli solo Ambra

Cyrano - L'AMORE FA MIRACOLI/ Anticipazioni prima puntata : la rubrica di Greta Sclaunich (23 marzo) : CYRANO - L'AMORE fa MIRACOLI: oggi, venerdì 23 marzo, in onda sulla terza rete di Casa Rai, la prima puntata con Massimo Gramellini ed Ambra Angiolini.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 19:52:00 GMT)

Cyrano – L’amore fa miracoli : Massimo Gramellini ed Ambra Angiolini raccontano i sentimenti su Rai 3. Ospite Gianna Nannini : Ambra e Gramellini Un viaggio sentimentale in otto puntate attraverso la letteratura e le parole. Massimo Gramellini scandaglia gli impulsi del cuore in prima serata su Rai 3: si intitola Cyrano, L’amore fa miracoli il nuovo programma che condurrà a partire da stasera alle 21.15. “Il mio sogno è fare l’Alberto Angela dei sentimenti” ci aveva confidato lo scrittore e giornalista torinese, che in questo nuovo appuntamento ...

«Cyrano» parla di amore con Ambra e Gramellini : Paolo Scotti Perché Cyrano? Cosa c'entrano lo spadaccino di Bergerac e il suo amore non corrisposto con Cyrano, il nuovo programma sull'amore condotto da Massimo Gramellini e Ambra Angiolini, da oggi ...

Ambra e Gramellini in Cyrano 'Raccontiamo l amore sincero - senza condizioni' - TV/Radio - Spettacoli : Un po' di romanticismo e di sana passione, un po' di sentimento non guasta in questi tempi complicati: ma l'amore ha davvero il potere di guarire tutto, di cambiare le nostre vite? Massimo Gramellini ...

Per lavoro scrive lettere d’amore : “Chiedo 70 euro - vi spiego perché funziona”. Ecco la moderna Cyrano : “Ho deciso di scrivere lettere d’amore ispirandomi al film ‘Her’ di Spike Jones” Così Micol Graziano, giornalista e scrittrice romana, spiega il suo mestiere: scrivere lettere d’amore per altri. E racconta come il problema delle relazioni moderne sia proprio l’assenza di comunicazione e la difficoltà a esprimere i propri sentimenti. “Nel 2018 ha ancora senso scrivere lettere d’amore. Oggi si scrive di più rispetto al passato ma lo ...

