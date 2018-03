Crozza-Veltroni e la disfatta del Pd | ' Ho perso il contatto con il popolo'

Crozza-Veltroni analizza la disfatta del Pd : “Ho smesso di rispondere al popolo… se solo ritrovassi il numero” : Dopo una lunga assenza, Crozza/Veltroni torna sul palco di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – per analizzare la disfatta del Pd: “E’ colpa della perdita di contatto con il popolo . Io stesso l’ho perso. Alle volte il popolo mi chiamava sul cellulare, io vedevo che era lui e dicevo: “Oddio, è il popolo! Chissà che vuole. Digli che sono in bagno, poi lo richiamo io”. Lei non sa quanti numeri ho dovuto ...