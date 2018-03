Crozza-Veltroni analizza la disfatta del Pd | “Ho smesso di rispondere al popolo… se solo

ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 marzo 2018) Dopo una lunga assenza,torna sul palco di Fratelli di– in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – perre ladel Pd: “E’ colpa della perdita di contatto con il popolo . Io stesso l’ho perso. Alle volte il popolo mi chiamava sul cellulare, io vedevo che era lui e dicevo: “Oddio, è il popolo! Chissà che vuole. Digli che sono in bagno, poi lo richiamo io”. Lei non sa quanti numeri ho dovuto cambiare in questi anni per non farmi trovare dal… serenamente. popolo. Seritrovassimo quel maledetto numero del popolo, ma anche un biglietto da visita o una vecchia foto ingiallita” Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articololadel Pd: “Hodial popolo… seritrovassi il numero” proviene da Il Fatto Quotidiano.