Crozza- Berlusconi | ' Adesso provo a chiamare Salvini così facciamo pace'

Sul palco di Fratelli di Crozza – il programma di Maurizio Crozza in onda il venerdì in prima serata sul Nove, Crozza/Berlusconi sempre più indeciso e confuso cambia continuamente idea sulle possibili alleanze per poi concludere: "Adesso provo a chiamare Salvini così facciamo pace e dico a lui di chiamare Di Maio"

È un Berlusconi furibondo quello interpretato da Maurizio Crozza, sul palco di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul Nove. Il cavaliere, reduce da una settimana molto difficile, ne ha per tutti a partire da Matteo Salvini che ora vuole comandare

Il presidente si è mostrato questa sera più confuso del solito sul suo ruolo "da regista" nel centrodestra e, più in generale, nel mondo.

Dopo i risultati elettorali non poteva mancare Silvio Berlusconi sul palco di Fratelli di Crozza – il programma di Maurizio Crozza in onda il venerdì in prima serata sul Nove. Il presidente si è mostrato questa sera più confuso del solito sul suo ruolo "da regista" nel centrodestra e, più in generale, nel mondo….

Il nuovo Berlusconi interpretato da Maurizio Crozza è esilarante. numeri sparati a caso, discorsi in stato confusionale, il personaggio è riuscitissimo. Nella prima puntata del 2018 di Fratelli di Crozza il leader di Forza Italia illustra un confuso programma elettorale. Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata su Nove.

La copertina di Maurizio Crozza a Che Fuori Tempo che Fa, in onda lunedì 5 febbraio su Rai1.

"Io sposo la causa di Berlusconi. Quell'uomo lì avrà anche qualche migliaio di milione di difettucci, però ieri, dopo i fatti di Macerata, ha smandibolato una cosa sacrosanta. Ha detto che dobbiamo cacciare da questo Paese 600mila immigrati". Inizia così, a Che fuori tempo che fa (Rai Uno), l'ironico endorsement di Maurizio Crozza per Silvio Berlusconi, di cui propone una esilarante imitazione