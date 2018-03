calcioweb.eu

: #Croazia, la decisione che fa felice #Juventus, #Inter e Milan: brutte notizie per Napoli, Samp e Fiorentina - CalcioWeb : #Croazia, la decisione che fa felice #Juventus, #Inter e Milan: brutte notizie per Napoli, Samp e Fiorentina - DiMarzio : La decisione del CT croato ?? -

(Di sabato 24 marzo 2018) Il campionato di Serie A è fermo per lasciare spazio alle Nazionali, nel frattempo arrivano buoneper quanto riguarda. Laha infatti deciso di rimandare a casa Brozovic, Perisic, Mandzukic e Kalinic, i calciatori torneranno in Italia, “in accordo con i loro club e dopo avere verificato le condizioni dei giocatori”, rimangono in Nazionale invece Rog, Badelj e Strinic. L'articolo, lache faper, Samp e Fiorentina sembra essere il primo su CalcioWeb.