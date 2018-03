Cristiano Ronaldo ha evaso il fisco | rischia fino a 10 di carcere

Inter - Nazionali : Candreva e Perisic titolari - Cancelo con Cristiano Ronaldo Video : I maggiori Campionati di calcio si sono fermati in questa settimana per dare spazio alle Nazionali. Di to i nerazzurri che scenderanno in campo oggi e domani nelle prestigiose sfide amichevoli che precedono i Mondiali 2018, che andranno in scena in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. João Cancelo titolare con Cristiano Ronaldo Portogallo-Egitto si affronteranno questa sera alle ore 20.45 al Letzigrund Stadion di Zurigo. Ecco le probabili ...

Inter - Nazionali : Candreva e Perisic titolari - Cancelo con Cristiano Ronaldo : I maggiori Campionati di calcio si sono fermati in questa settimana per dare spazio alle Nazionali. Di seguito i nerazzurri che scenderanno in campo oggi e domani nelle prestigiose sfide amichevoli che precedono i Mondiali 2018, che andranno in scena in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. João Cancelo titolare con Cristiano Ronaldo Portogallo-Egitto si affronteranno questa sera alle ore 20.45 al Letzigrund Stadion di Zurigo. Ecco le probabili ...

Calcio e Fisco : Cristiano Ronaldo offre assegno in bianco pur di evitare il carcere : ... stella del Real Madrid finita nello scandalo di Football Leaks, l'inchiesta giornalistica realizzata da L'Espresso insieme alle altre testate del consorzio Eic sulle tasse evase nel mondo del Calcio,...

Scolari : 'Cristiano Ronaldo mi ha chiesto come si vive in Cina' : La Cina è il miglior paese al mondo in termini di popolazione. E poi gli ho detto quello che dico sempre a tutti: chi ne ha l'opportunità deve andare in Cina". Scolari è stato ct di Ronaldo dalla ...

Scolari - Cristiano Ronaldo e la Cina : C'è anche da dire che la Cina è il miglior paese al mondo per uno come lui che ha diverse imprese e interessi ovunque. Gli ho detto quello che dico a tutti quando mi fanno domande sulla Cina: chi ne ...

Floyd Mayweather vuole comprare il Newcastle e promette l'acquisto di Cristiano Ronaldo : "Adoro questa città, mi piace tantissimo - ha dichiarato l'imbattuto pugile, campione del mondo in cinque differenti categorie -. Qui la gente sa davvero come divertirsi. È la Las Vegas del Regno ...

Mayweather : 'Il Newcastle mi interessa - potrei portare Cristiano Ronaldo' : Secondo quanto riporta il Daily Mail , l'ex campione del mondo di pugilato Floyd Mayweather ha confessato il suo interesse ad acquistare il Newcastle : 'Il Newcastle mi piace tantissimo. Sono sempre aperto a nuove opportunità di affari e amo tutti gli sport.

Guai in vista per Cristiano Ronaldo : Miss bum bum Brasile lo denuncia : Cristiano Ronaldo sta vivendo un momento magico in campo visto che si è sbloccato e sta segnando caterve di gol. L'ultima sua vittima designata è stato il Girona, sconfitto per 6-3 dai Blancos, con il ...

Grana fisco per Cristiano Ronaldo : pronto a pagare per chiudere grana : Un assegno in bianco per archiviare tutto. Secondo “El Mundo”, Cristiano Ronaldo potrebbe chiudere nei prossimi giorni la contesa col fisco spagnolo: l’attaccante del Real Madrid avrebbe fatto pervenire all’Agenzia delle Entrate una proposta di accordo economico per evitare dunque la via penale. Ronaldo, in particolare, avrebbe dato la disponibilita’ a pagare la somma che il fisco spagnolo riterra’ congrua per ...

Real Madrid - Cristiano Ronaldo pronto a pagare per chiudere la grana con il Fisco : Madrid - Un assegno in bianco per archiviare tutto. Secondo 'El Mundo', Cristiano Ronaldo potrebbe chiudere nei prossimi giorni la contesa col Fisco spagnolo: l'attaccante del Real Madrid avrebbe ...

Milan - un grande ex : 'André Silva? Deve crescere senza voler assomigliare a Cristiano Ronaldo' : Giovanni Galli , ex portiere del Milan , dice la sua a Premium Sport su André Silva , numero 9 rossonero in gol ieri contro il Chievo : 'Deve pensare a crescere come calciatore senza voler assomigliare a nessuno. Lui è cresciuto di fianco a Cristiano Ronaldo, che ...

Liga - la pazza corsa al Pichichi : Cristiano Ronaldo insegue Leo Messi : Due marziani che fanno uno sport a parte, quello dove cercano sempre di superarsi nei numeri. Sognando un trofeo, il Pichichi, come preludio di quella palla dorata che presumibimente finirà ancora ...

Real Madrid - Cristiano Ronaldo : 'Nessuno sarà mai come me' : "All'inizio sognavo di essere il miglior giocatore del mondo. I miei amici mi guardavano come per dirmi: 'Cosa stai dicendo?'. Giocavo per divertimi, ma ho sempre pensato di avere il potenziale per ...

Stipendi dei calciatori : Flamini e Bolkiah battono Cristiano Ronaldo e Messi : Cristiano Ronaldo e Lionel Messi , prossimi avversari di Juventus e Roma in Champions League, sono sicuramente due dei calciatori più ricchi del mondo anche se non sono quelli ad avere il patrimonio più alto. Due calciatori, insospettabili, sono molto più ricchi rispetto al fuoriclasse portoghese e al genio argentino: si tratta dell'ex ...