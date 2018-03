Così la Juventus è diventata una fabbrica di dirigenti

Juventus - alla 29ª mai rivali Così vicini. E Allegri perse uno scudetto da +4 : Nove puntate al finale di stagione, e si scoprirà se stiamo vedendo la settima annata dela serie "Dominio bianconero" o la prima di "Trionfo azzurro". La resistenza della Spal ha riportato Juve e ...

L’Atalanta si scansa contro la Juventus? Gasperini risponde Così : Si avvicina il recupero della gara di campionato tra Juventus ed Atalanta, arrivano importanti dichiarazioni del tecnico Gasperini: “Capisco l’esigenza di tenere il campionato aperto, ma se facciamo risultato e’ per noi stessi – chiarisce Gian Piero Gasperini –. Non ci siamo mai scansati nelle tre competizioni, su questo non devono esserci dubbi. Giocando tre partite in una settimana, compresa quella di domenica a ...

Juventus - Higuain : 'Così Buffon mi ha fatto uscire dalla crisi' : 1 di 4 Successiva TORINO - Il mondo e anche l' Argentina sono di nuovo ai piedi di Gonzalo Higuain . Superato un piccolo momento di crisi, nelle ultime settimane il ' Pipita ' è tornato a ruggire e a scaraventare palloni in rete e ...

Lazio-Juventus - Inzaghi : 'Dispiace aver perso Così - non abbiamo demeritato' : La Lazio crolla al 92' e regala alla Juventus la gioia dei tre punti. All'Olimpico biancocelesti stanchi ma battaglieri, incapaci di reggere, però, l'urto finale della squadra di Massimiliano Allegri. ...

Juventus - anticalcio ed ‘aiutino’ : Così non si vince il campionato - figuriamoci la Champions : Troppo brutta per essere vera. Anzi, ormai è l’abitudine. Vittoria più immeritata che mai per la Juventus che ottiene tre punti nella gara di campionato contro la Lazio, in attesa della gara di campionato del Napoli contro la Roma la squadra di Allegri si porta ad un punto dalla vetta. La partita era indirizzata sullo 0-0, partita brutta da entrambe le squadre e pareggio che era il risultato giusto, poi la magia di Dybala nel finale che ha ...

Juventus - Dybala sgomma dall'inizio. Così Allegri ha un "falso 9" : Comincia il tour delle Capitali. Poi sarà il turno di Londra, ma intanto è a Roma che Dybala vuole rimettere in business-class la sua maglia numero 10. La Joya ritorna in campo dal 1' e lo fa al ...

Ferrara e un paio di scarpe : Così Immobile andò alla Juventus : Guglielmo Ricciardi , allenatore per un bel po', in quell'epoca era al Savoia : faceva il responsabile del settore giovanile, e s'accorse che allo Sport Club Oplonti , nel Torre Annunziata classe '88,...

La Juventus ed i tanti infortunati : Marotta risponde Così : La Juventus scende in campo par la gara di Coppa Italia contro l’Atalanta, l’obiettivo per la squadra di Massimiliano Allegri è quello di staccare il pass per la finale. La squadra bianconera non è scesa in campo causa neve nell’ultima giornata di campionato proprio contro gli uomini di Gasperini, in testa anche la gara di ritorno di Champions League contro il Tottenham. Ecco le parole di Marotta prima del match contro ...

Così la Juventus ha battuto il Torino : le 5 chiavi del successo nel derby : 1 di 6 Successiva Torino - 'Torino è bianconera' è stato lo slogan più usato dai tifosi della Juventus per festeggiare il successo nel derby della Mole deciso da Alex Sandro allo stadio Olimpico . E i ...

Juventus - Allegri : “Sostituire Cuadrado? Siamo a posto Così” : Massimiliano Allegri ha terminato da poco la conferenza stampa pre-Coppa Italia: la sua Juventus, infatti, domani serà affronterà l’Atalanta nell’andata delle semifinali di questa competizione. Questa è stata l’occasione adatta per fare il punto relativamente ad alcune questioni piuttosto spinose, come gli errori arbitrali, il VAR, lo Scudetto, il mercato e molto altro ancora. Per quanto riguarda le sviste arbitrali ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS / News - Allegri fa il punto : anche senza Cuadrado andiamo bene Così (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS News, ultime sulla squadra di Massimiliano Allegri: il tecnico toscano ha parlato in conferenza stampa affermando che la rosa è al completo nel reparto offensivo(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 12:36:00 GMT)

Questa è una Juventus da scudetto? Troppo brutta per essere vera ma vince contro il Chievo (in 9) : la partita verrà ricordata per le ‘manette’ di Cacciatore - forse è meglio Così per Allegri… [FOTO] : 1/15 LaPresse/Spada ...

Calciomercato Juventus - Pellegri è tuo : cifre e retroscena - Così i bianconeri si sono assicurati il baby talento del Genoa : Calciomercato Juventus che fa registrare l'affare Pellegri: i bianconeri hanno chiuso per il baby talento del Genoa. cifre e retroscena dell'affare LaPresse/Tano Pecoraro Accelerata decisiva, con la ...

Così Douglas Costa si è preso la Juventus : TORINO - 'Se date un pallone a dei bambini e li fate giocare liberamente - ha spiegato una volta Massimiliano Allegri - vedrete che dopo poco i più bravi iniziano a passarselo soprattutto fra loro: ...