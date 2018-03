Cos' ha detto Renzi dopo l' elezione di Casellati e Fico

Cos'ha detto - tra le altre Cose - Fico nel primo discorso : Roma, 24 mar. , askanews, Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella 'a cui desidero rivolgere innanzitutto il saluto mio e di quest'aula' è 'il garante degli equilibri e dei valori ...

Cosa ha detto Elisabetta Alberti Casellati nel primo discorso : Roma, 24 mar. , askanews, 'Questa mattina ho riletto il mio primo intervento in Senato. Era la discussione sul voto di fiducia al primo governo di Silvio Berlusconi, il 17 maggio 1994. Lì iniziò il ...

'Faremo 15 modifiche - c'è una nuova sensibilità degli utenti'. Cosa ha detto Zuckerberg a Wired : Il mondo cambia velocemente, insieme alle norme sociali. La definizione comune di Cosa sia una fake news, o un discorso d'odio sui social - concetti che non esistevano fino a qualche anno fa - sono ...

"Faremo 15 modifiche - c'è una nuova sensibilità degli utenti". Cosa ha detto Zuckerberg a Wired : "Faremo 15 modifiche alla piattaforma per limitare ulteriormente l'accesso dei dati. Finora non le ho elencate tutte perchè molte di esse sono difficili da spiegare": Mark Zuckerberg ha anticipato in un'intervista a Wired i suoi piani per limitare i danni del caso Cambridge Analytica, dopo aver chiesto scusa alla community degli utenti in un post pubblico nella serata di mercoledì 21. Il 34 enne ...

Cosa ha detto Salvini sull’accordo con i 5 Stelle : C’è un accordo sì, ma per ora l’intesa tra 5 Stelle e centrodestra è limitata alla sola presidenza delle Camere e non c’è nessun accordo su una possibile alleanza di governo. Parlando...

Davide Astori - la gaffe dello speaker del Perugia è incredibile : licenziato in tronco - ecco Cosa ha detto : Siamo al Renato Curi in occasione di Perugia-Brescia. Le squadre entrano in campo con una maglia in ricordo di Davide Astori e tutto è pronto per il minuto di silenzio per commemorare la morte...

Tasse per i giganti del web - dazi e Bitcoin : Cosa si è detto al G20 in Argentina : La guerra commerciale con gli Stati Uniti 'C'è un comune sentire: non ci sono vincitori in una guerra commerciale', ha messo in guardia il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan , a margine dei ...

Juventus - alla 29ª mai rivali Così vicini. E Allegri perse uno scudetto da +4 : Nove puntate al finale di stagione, e si scoprirà se stiamo vedendo la settima annata dela serie "Dominio bianconero" o la prima di "Trionfo azzurro". La resistenza della Spal ha riportato Juve e ...

Riforma delle Popolari. Oggi il verdetto della Corte Costituzionale : Poteva il decreto legge che imposto la trasformazione delle banche popolari in società per azioni derogare alle norme che regolano il diritto di recesso dei soci? È la domanda alla quale dovranno ...

Tennis - Cosa ci ha detto Indian Wells sulla nuova stagione : A distanza di circa due mesi dagli Australian Open, Indian Wells si può considerare il vero inizio della stagione Tennistica per i giocatori di vertice, che ora avranno davanti un calendario fitto di ...

Ballando con le stelle 2018/ Ivan Zazzaroni : "Non sono omofobo. Attaccato su Cose che non ho mai detto" : Ballando con le stelle 2018, anticipazioni: Milly Carlucci difende Ivan Zazzaroni, accusato di omofobia dopo aver deciso di non votare l'esibizioni di Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 14:26:00 GMT)

“Ignazio è più dotato”. Ecco perché lo ha detto. Cecilia Rodriguez ospite di Rita Dalla Chiesa è Costretta a entrare nei particolari. Per quella (infelice) osservazione era stata criticata e Francesco Monte aveva fatto una figura barbina : ora si scoprono gli altarini di Chechu : La storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte pare ormai consolidata. Tutti abbiamo visto come è nato l’amore e in che modo la sorella di Belen ha ‘mandato a casa’ Francesco Monte. Da quel momento sono passati mesi, ma adesso si è tornati a parlare della questione, visto che Chechu è stata ospite della prima puntata della nuova trasmissione di Rita Dalla Chiesa Ieri, Oggi, Italiani. Lo scorso dicembre, a distanza di pochi ...

God of War come Dark Souls? Cosa ha detto il director sui combattimenti : Con God of War in uscita tra un mese, l'hype sta sicuramente crescendo sempre di più per il ritorno di Kratos. Per aiutare ad aumentare questo hype, Sony e il suo studio di Santa Monica hanno recentemente pubblicato un brutale filmato di 15 minuti di gameplay per il gioco. Inoltre, addirittura il director di God of War ha anche paragonato il combattimento del gioco alla famosa serie di Dark ...

”Mamma! Mamma!”. Omicidio Terzigno : le parole da brividi della figlia. Mentre la madre giaceva senza vita fuori dalla scuola - ecco Cosa ha detto la piccola Lisa alle maestre : Aveva denunciato i maltrattamenti del marito alcuni giorni fa, quando per futili motivi aveva subito calci e spintoni. Immacolata Villani, 31 anni, è stata uccisa con un colpo di pistola davanti alla scuola di Terzigno, doveva aveva appena accompagnato la figlia. Un uomo si è avvicinato a lei, hanno iniziato a discutere e poi lo sparo alla testa che l’ha lasciata senza vita sull’asfalto. Quell’uomo era il marito, ...