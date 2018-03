Cos’è e quando torna l’ora legale

Cos’è e cosa fare quando si presenta un Kernel Panic su MAC : Cos’è un Kernel Panic? cosa fare quando si presenta il messaggio di errore in fase di avvio dopo che il MAC si è spento. Errore in avvio Kernel Panic MAC Kernel Panic di MAC è come la Blu Screen di Windows Proprio come la schermata Blu su Windows, anche su MAC c’è la Kernel Panic […]