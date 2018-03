Cosa sono i Meetup - le piazze virtuali dove Fico ha iniziato la sua rivoluzione : Roberto Fico lo ripete a ogni pie' sospinto: tutto è cominciato con un Meetup. Le sue biografie lo danno per scontato: il neo-presidente della Camera ha mosso i primi passi nel Movimento 5 stelle con un Meetup di amici di Beppe Grillo. Ma che Cosa è un Meetup? A spiegarlo è lo stesso Roberto Fico insieme ad Alessandro Di Battista, ora uscito dalla scena politica, in un post del 2015 sul Blog delle Stelle, ...

SSD NVMe : Cosa sono e quali comprare : Ultimamente si sente parlare sempre più spesso di SSD NVMe. Questo nuovo protocollo di comunicazione è stato realizzata appositamente per ovviare ai limiti del protocollo AHCI e della classica interfaccia SATA. Gli SSD classici, ovvero i SATA III, sfruttano proprio questi ultimi protocolli per comunicare con la motherboard. In questa guida scopriremo tutti i dettagli su questi prodotti e vedremo quali sono i migliori modelli da acquistare divisi ...

“La nuova vita di Dibba”. Mentre gli occhi del paese sono puntanti su Luigi Di Maio - Alessandro Di Battista ha scelto un’altra strada. Ecco Cosa ha deciso di fare - con la compagna e il loro piccolo Andrea : Più di Luigi Di Maio e forse più dello stesso Beppe Grillo, Alessandro Di Battista ha saputo incarnare il sogno a Cinque Stelle. Faccia pulita, lingua tagliante e grillino della prima (candidato già nel lontano 2008 con la lista Amici di Beppe Grillo), è sparito progressivamente dai radar. Mentre il suo collega Luigi Di Maio punta dritto alla presidenza del Consiglio, lui ha lasciato, per ora, la politica. Un addio annunciato lo scorso 20 ...

Dischetti di plastica invadono le spiagge italiane - risolto il mistero : scoperto Cosa sono : Una vera invasione di Dischetti di plastica simili a filtri per cialde da caffè è stata registrata nelle ultime settimane sulle spiagge della costa tirrenica. Il danno ambientale...

Dischetti in mare - mistero risolto. Cosa sono e fin dove sono arrivati : La Guardia costiera ha scoperto che i piccoli Ufo provenivano da un impianto di depurazione alla foce del fiume Sele, in Campania. Da lì hanno invaso il Tirreno fino in Toscana

Dischetti di plastica sulle spiagge : risolto il mistero - ecco Cosa sono : L'invasione di Dischetti di plastica comparsi sulle spiagge italiane lungo la costa tirrenica ha una spiegazione. Dischetti di plastica sulle spiagge del Tirreno: da Capri alla Toscana....

Google Now e Assistente Google : Cosa sono e come funzionano : Cerchi i comandi vocali per fare qualsiasi tipo di ricerca o per aprire app sul tuo smartphone Android? Se il tuo dispositivo è abbastanza recente potresti sfruttare Google Now o la sua diretta evoluzione (Assistente Google) per comandare il tuo telefono sfruttando unicamente la tua voce. Scopri in questa guida cosa sono Google Now e […] Google Now e Assistente Google: cosa sono e come funzionano

OpenDNS : Cosa sono e come utilizzarli : Hai sentito parlare di OpenDNS per migliorare la tua navigazione, ma non sai di cosa si tratta e come va utilizzato? Qui troverai una piccola introduzione dove ti spiegherò cosa sono i DNS e come OpenDNS può cambiare il tuo modo di navigare. Alla fine ti mostrerò come utilizzare OpenDNS sui tuoi dispositivi e come configurarli […] OpenDNS: cosa sono e come utilizzarli

PM MILANO APRE FASCICOLO PER VENDITA MILAN/ Berlusconi-Li nel mirino : Cosa sono gli “sos” bancari : Pm MILANO APRE FASCICOLO per VENDITA MILAN: Berlusconi-Li nel mirino, tre operazioni sospette, ma nessun indagato. Intanto fallisce la società di Li: club rossonero in VENDITA?(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 21:37:00 GMT)

Se i dati possono comprare le nostre libertà : Cosa resterà per i consumatori dopo lo scandalo che ha coinvolto Facebook : Lo scandalo di Cambridge Analytica si è abbattutto come uno tzunami sulla società con la forza di quegli eventi che sembrano in grado di cambiare tutto. Per le nostre vite, per i nostri dati e forse anche per il web. Qualcuno sussurra...

“Eccoli insieme!”. Henger-Monte - adesso… Dopo il ‘canna-gate’ non si sono più visti insieme. Francesco ha sempre evitato un confronto diretto con Eva - ma i beniformati lo sanno : “QualCosa è cambiato” : La notizia aveva fatto drizzare le orecchie: Eva Henger e Francesco Monte si vedranno. Il tutto doveva avvenire sul palco del Maurizio Costanzo Show, ma poi l’incontro non c’è stato. Ora pare che le cose stiano prendendo una piega differente e a darne notizia è il sito 361 magazine, secondo cui sembrerebbe che i due ex concorrenti de L’Isola dei Famosi 2018 parteciperanno al programma tra gli ospiti della prima puntata, che ...

“Sono il principe Alberto di Monaco”. La chiamata choc - attraverso WhatsApp. A riceverla - a sorpresa - in tanti - tutti rimasti sbigottiti. E si scopre Cosa c’era dietro quella conversazione bizzarra : Un po’ come la trama di qualche strampalato film d’azione, di quelli che vede improbabili criminali tentare di organizzare la truffa della loro vita con risultati solitamente tragicomici. La sceneggiatura è più o meno quella, con un gruppo che si spacciava per alte personalità del Principato di Monaco cercando così di entrare in contatto e intrattenere relazioni personali, attraverso sms o comunicazioni video tipo WhatsApp, ...

DIRETTA MILANO SANREMO 2018 - HA VINTO VINCENZO NIBALI/ 'Non so nemmeno io Cosa ho fatto : sono nella storia' : DIRETTA MILANO SANREMO 2018: info tv e streaming video, percorso e vincitore. Kwiatkowski si confermerà ancora al traguardo?.

