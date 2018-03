Cosa cambia con l’ora legale | che torna stanotte

Milan - Alisher Usmanov nuovo proprietario? Rossoneri made in Russia : ecco Cosa potrebbe cambiare… : Milan, Alisher Usmanov- Dopo le ultime indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, continuano a piovere conferme su Alischer Usmanov, potenziale nuovo patron rossonero. L’ imprenditore uzbeko e boss di Gazprom, è considerato Uno degli uomini più ricchi di Russia che, secondo Forbes, nel 2017 aveva un patrimonio di 15 miliardi di dollari. ELLIOTT HA SCELTO: LE CIFRE Come accennato nei […] L'articolo Milan, Alisher Usmanov nuovo ...

Patch 1.1.4 per Destiny 2 il 27 marzo : ban temporanei - Cosa cambia e orario manutenzione : Grandi novità in arrivo per Destiny 2. Bungie infatti ha svelato che il prossimo 27 marzo sarà rilasciata la Patch 1.1.4 per che porterà al gioco una lunga serie di novità. Il nuovo aggiornamento interesserà anche Cala la Notte e le Playlist Competitive, ma soprattutto avrà il compito di risolvere vari bug e problemi tecnici che sono stati riscontrati dai giocatori nel corso delle ultime settimane. L’appuntamento per il rilascio della Patch ...

Cosa cambia con l’ora legale (e quando) : Come sempre la domanda principale è se dormiremo un'ora in più o in meno: in meno, ma da domenica di sera ci sarà più luce The post Cosa cambia con l’ora legale (e quando) appeared first on Il Post.

Banche popolari - Cosa cambia dopo la sentenza della Corte Costituzionale : La Consulta ha giudicato legittima la riforma approvata dal governo Renzi. Possibile un risiko tra alcuni istituti

Disponibile patch 1.47 per Rainbow Six Siege su PS4 e Xbox One : Cosa cambia : Finalmente la patch 1.47 di Rainbow Six Siege è Disponibile anche su console PS4 e Xbox One, prima era arrivata su PC. Pubblicata ovviamente da Ubisoft, porta con sé una lunga serie di correzioni dopo il lancio di Operazione Chimera e Outbreak, che di fatto anno inaugurato l'Anno 3 del gioco. Che cosa cambia con questa patch? Parecchio, scopriamolo insieme, qui vi rimandiamo invece al changelog completo. Innanzitutto è stato risolto un ...

Riparte il cantiere per le pensioni : Cosa può cambiare entro settembre : Riparte il cantiere delle pensioni . Due gruppi di studio nelle prossime settimane dovranno analizzare la gravosità delle occupazioni professionali e sulla separazione della spesa per la previdenza da ...

ECALL - SISTEMA CHIAMATA EMERGENZA AL 112/ Obbligatorio dal 31 marzo su tutte le auto : ecco Cosa cambia : Dal 31 marzo scatta l'obbligo per i costruttori di montare sulle nuove vetture il SISTEMA ECALL per le chiamate d'EMERGENZA al numero unico 112 in caso di incidente(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 13:58:00 GMT)

“Dal 31 marzo 2018 obbligatorio su tutte le auto”. Annunciata da tempo - entra in vigore. Cosa cambia per le nostre vetture : Una chiamata che può salvare la vita dopo un incidente stradale, quando spesso non si è in grado di chiamare i soccorsi. Dal 31 marzo 2018, in ottemperanza alla disposizione Ue 2015/758, tutte le autovetture nuove omologate a partire da tale data dovranno essere dotate di un sistema eCall dell’Unione Europea. Come funziona? La chiamata d’emergenza si attiva automaticamente non appena entra in funzione un pretensionatore ...

Legge 104/ Part-time - Cosa cambia : tre giorni di permesso - ma l'assistenza può essere anche saltuaria : Legge 104, i permessi non sono comprimibili nel caso di Part-time orizzontale. l'assistenza può anche essere saltuaria e condivisa con altri familiari del disabile(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 12:03:00 GMT)

“Eccoli insieme!”. Henger-Monte - adesso… Dopo il ‘canna-gate’ non si sono più visti insieme. Francesco ha sempre evitato un confronto diretto con Eva - ma i beniformati lo sanno : “QualCosa è cambiato” : La notizia aveva fatto drizzare le orecchie: Eva Henger e Francesco Monte si vedranno. Il tutto doveva avvenire sul palco del Maurizio Costanzo Show, ma poi l’incontro non c’è stato. Ora pare che le cose stiano prendendo una piega differente e a darne notizia è il sito 361 magazine, secondo cui sembrerebbe che i due ex concorrenti de L’Isola dei Famosi 2018 parteciperanno al programma tra gli ospiti della prima puntata, che ...

Alimenti per celiaci gratis : le novità del decreto - ecco Cosa è cambiato : Gratuità per gli Alimenti senza glutine per celiaci. Lo Stato continuerà l’assistenza economica dei cittadini italiani celiaci. Il nuovo decreto però ha abbassato il tetto massimo per l'acquisto dei prodotti ‘gluten free’ e di conseguenza la spesa dei celiaci sarà meno ricca e invece più leggeri i costi da sostenere da parte dello Stato. Alimenti per i celiaci: cosa è cambiato Le persone affette da questo particolare disturbo alimentare potranno ...

Bollette gas e luce - scatta il mercato libero : Cosa cambia e come orientarsi : Bollette, ci sono importanti novità. Addio monopolio, si apre l’era del mercato libero per le forniture di gas ed elettricità. Fino a un anno fa sembrava che il passaggio...

Una corposa novità e un problema risolto su Huawei P10 Lite con aggiornamento B204 - Cosa cambia : Più che fondamentale il nuovo aggiornamento B204 su Huawei P10 Lite: il firmware ora in prima distribuzione porta con se almeno due interessanti novità, oltre alla scontata ultima patch di sicurezza Google. Sulla carta dunque l'upload sembrerebbe abbastanza cruciale per tutti i possessori del telefono visto pure il peso davvero corposo di 433 MB. Vediamo dunque nel dettaglio i cambiamenti ai quali hanno lavorato gli sviluppatori. Per quanto ...