Coppa del Mondo | Hofer sul podio nell' ultima pursuit della stagione

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : Lukas Hofer splende a Tyumen! Podio nell’inseguimento dietro Martin Fourcade e Johannes Boe : Il secondo Podio in due settimane, finalmente anche con lo zero al tiro. Lukas Hofer sta chiudendo nel migliore dei modi una stagione superlativa nella Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018, che lo ha visto tornare con costanza tra i migliori, dimostrando di valere i big del circuito. Nell’inseguimento di Tyumen (Russia), l’azzurro ha rimontato dall’undicesima alla terza piazza, grazie tanto alla precisione al tiro quanto alla ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – Elisa Meneghini e Lara Mori in lotta per il podio a Doha - oggi a caccia delle medaglie : Giornata conclusiva per la tappa di Doha valida per la Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica artistica. L’Italia proverà a essere protagonista con Lara Mori ed Elisa Meneghini che saranno impegnate nella Finale al corpo libero: entrambe hanno le carte in regola per puntare al podio. Ci si aspetta tanto soprattutto dalla toscana, già finalista agli Europei e ai Mondiali, che punta a migliorare il quinto posto ottenuto in qualifica dopo gli ...

Italia-Francia - Coppa Davis 2018 : gli orari e le date della sfida. Il programma completo e come vederla in tv : Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming sul sito di Supertennis e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. VENERDI' 6 APRILE: 11.30 Primo singolare A ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018 : la Norvegia domina la prova a squadre sul trampolino di voli di Planica - bene Stoch : La Norvegia, come da pronostico, si è imposta nella penultima gara di Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2017-2018, una prova a squadre sul trampolino di voli HS 240 di Planica, in Slovenia. La formazione scandinava ha totalizzato 1620,2 punti, grazie alle prove di Daniel Andre Tande, Andreas Stjernen, Robert Johansson e Johann Andre Forfang, tutti molto competitivi. In termini di punti, tra questi, il migliore è stato lo stesso Tande, escluso ...

Italia-Francia - Coppa Davis 2018 : gli orari e le date della sfida. Il programma completo e come vederla in tv : Nel weekend del 6-8 aprile si giocherà Italia-Francia, quarto di finale della Coppa Davis 2018. Sulla terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova andrà in scena uno dei match più attesi di questo turno, la corsa verso l’Insalatiera è entrata nel vivo, l’Italia vuole proseguire la propria avventura nella massima competizione tennistica per Nazioni e sogna di approdare in semifinale. Di fronte al proprio pubblico, gli azzurri cercheranno ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo junior Sydney 2018 : assegnati tutti i titoli nella pistola da 10 metri : Continua la seconda tappa della Coppa del Mondo junior di Tiro a segno, in corso di svolgimento a Sydney, in Australia: sono stati appena assegnati tutti i titoli nella pistola da 10 metri. Cina ed India continuano a spartirsi il bottino delle vittorie: nelle gare a squadre doppio trionfo indiano, mentre nelle gare individuali un successo a testa. nella gara maschile il cinese Wang Zhehao ha fatto gara a sé, facendo segnare il nuovo record del ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo junior Sydney 2018 : Erica Sessa e Teo Petroni trionfano nel trap misto! : Secondo alloro per l’Italia nella prima tappa della Coppa del Mondo junior di Tiro a volo in corso di svolgimento a Sydney, in Australia: nel trap misto bellissima affermazione di Teo Petroni ed Erica Sessa, che riscattano così le delusioni nelle gare individuali, nelle quali entrambi erano finiti settimi e primi degli esclusi dalle finali. L’altra coppia azzurra, composta da Matteo Marongiu e Diana Ghilarducci, si è classificata ...

Fifa 18 : disponibili 5 nuovi MOTM – Uomo Partita per i match di FA Cup e Coppa del Belgio : EA Sports ha rilasciato nella notte 5 carte MOTM, Uomo Partita, per altrettanti giocatori che si sono contraddistinti nelle partite di FA Cup e Coppa del Belgio Ecco la lista dei 5 nuovi “Man of the match” Renaud Emond dello Standard Liegi Christian Eriksen del Tottenham Nemanja Matić del Manchester United N’Golo Kanté del Chelsea Pierre-Emile Højbjerg del Southampton ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Jarl Magnus-Riiber domina l’ultimo PCR a Schonach - Alessandro Pittin ottiene il pass : Jarl-Magnus Riiber vince l’ultimo Provisional Competition Round e si conferma un fuoriclasse del trampolino anche a Schonach, dove va in scena l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica. Il norvegese realizza un salto fantastico da 130.4 punti dal trampolino normale HS106 e stacca tutti i suoi avversari, a partire dai giapponesi Akito Watabe, già vincitore della sfera di cristallo e secondo in 121.0 punti a ...

Snowboard - Coppa del Mondo Quebec City 2018 : nel big air due azzurri in finale tra gli uomini : L’ultima gara della stagione di Coppa del Mondo di Snowboard park & pipe riserva soddisfazioni per l’Italia: nelle qualificazioni del big air svoltesi nel pomeriggio italiano a Quebec City, in Canada, gli azzurri Emil Zulian e Nicola Liviero sono passati alla finale che si disputerà nella notte italiana tra sabato e domenica. Non ce l’ha fatta invece Nicola Dioli. Gli azzurri Emil Zulian e Nicola Liviero hanno piazzato dei ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018 – Kamil Stoch in trionfo a Planica - sconfitti Forfang e Kraft : Kamil Stoch si conferma imbattibile e vince anche la penultima gara della Coppa del Mondo 2018 di Salto con gli sci. Sul trampolino HS240 di Planica (Slovenia) il Campione Olimpico si è imposto con un complessivo 455.9, frutto dei 228.9 punti raccolti nella prima manche e dei 227 nella seconda. Il polacco, già certo della conquista della Sfera di Cristallo, ha vinto addirittura l’ottava gara stagionale lasciandosi alle spalle il norvegese ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – Marco Lodadio quarto a Doha - Lara Mori ottava. Chusovitina eterna - bomba Derwael : A Doha (Qatar) si sono disputate le prime Finali della tappa di Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica artistica (circuito riservato alle singole specialità). Nella capitale si disputeranno anche i Mondiali tra sette mesi. VOLTEGGIO (femminile): Non ci sono più aggettivi per definire Oksana Chusovitina che a 42 anni suonati vince ancora una volta (14.433) battendo la novità nordcoreana Rye Yong Pyong per mezzo decimo (14.383). Terzo posto per ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo junior Sydney 2018 : nella carabina tre posizioni da 50 metri maschile si impone il cinese Zhang Changhong : Seconda giornata di gare a Sydney per la Coppa del Mondo junior di Tiro a segno: nella carabina tre posizioni da 50 metri maschile si è imposto il cinese Zhang Changhong, che ha superato il finlandese Sebastian Langstrom, secondo, e l’ungherese Zalan Pekler, terzo. Nelle eliminatorie il migliore era stato proprio il magiaro, con 1165, davanti al cinese, secondo con 1162, ed al finlandese, terzo con 1157, mentre era quarto, seppur con lo ...