Conti | Cottarelli | siamo limite regole Ue

Carlo Cottarelli : «Con Lega e Cinque Stelle i Conti non tornano» : Dopo le emozioni a caldo, quelle del cuore, ora bisogna metterci la testa: poniamo che siano davvero Lega e Cinque Stelle , i grandi vincitori di queste elezioni, a dettare le regole del gioco, che cosa accadrebbe all’economia italiana? I mercati finanziari hanno mostrato i primi tremori davanti ai discorsi anti-euro e gli economisti hanno cominciato a fare i conti : non sembra ci siano tutte le coperture necessarie per portare a casa le ...

Elezioni - i Conti pubblici grande assente. Cottarelli : “I partiti abbiano coraggio e si impegnino su spesa - deficit e debito” : “Terremo in ordine i conti pubblici“. In questi giorni di forsennata rincorsa alla promessa più allettante per l’elettorato – dall’abolizione della legge Fornero alla cancellazione del Jobs Act passando per un reddito minimo di 1000 euro per tutti – a occhio è l’unico annuncio che manca. Evidentemente si suppone che non entusiasmi le folle. “E’ per questo che io non faccio politica“, ...