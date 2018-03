Confcommercio | all' Italia i gap infrastrutturali costano 180 miliardi di euro

Confcommercio taglia le stime del Pil. Sangalli : evitare gli aumenti dell'Iva : 'Mentre è comprensibile il sentimento di speranza di migliorare nel 2018 le performance dell'economia nel complesso, emergono i primi segnali di rallentamento'. L'ultimo quarto dell'anno scorso, si ...

Allarme Confcommercio : ripresa in frenata. Mezzogiorno sempre più distante dal resto del Paese : SEGNALI DI RAFFREDDAMENTO PER L'ECONOMIA ITALIANA Stanno emergendo i primi segnali di rallentamento dell'economia italiana . A lanciare l'Allarme è l'ufficio studi Confcommercio che rivede al ribasso ...

Confcommercio - Sangalli : "Evitare gli aumenti Iva Così addio alla ripresa" : Cominciando ad aggredire e risolvere quei difetti strutturali della nostra economia - gli eccessi di tasse e burocrazia, i deficit di legalità, infrastrutture e capitale umano - che significano per ...

Allarme crescita : Confcommercio vede ripresa in frenata - 180 mld in fumo ogni anno per gap strutturali : Segnali di raffreddamento per l'economia italiana dopo l'accelerazione del 2017. L'ufficio Studi di Confcommercio pone l'accento sui segnali di rallentamento economico in questo primo scorcio d'anno che insieme a problemi ...

Sangalli - Confcommercio - : accelerazione economia sembra essersi affievolita : "Nel 2017 c'è stata un'accelerazione degli indicatori economici, ma questa spinta sembra essersi affievolita". Così Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, all'apertura dei lavori al Forum di ...

Confcommercio vede rallentamento crescita nel 2018-2019 : 23/03/2018 11:54 Secondo Confcommercio l'economia italiana dovrebbe crescere quest'anno di 1,2%, in assenza di shock, in rallentamento dall'1,5% registrato nel 2017, livello più alto da sette anni. Viene quindi confermata la proiezione di ...

Pil - Confcommercio : segnali rallentamento - taglia stime consumi : Cernobbio , CO, , 23 mar. , askanews, Stanno emergendo i primi segnali di rallentamento dell'economia italiano. A lanciare l'allarme è l'ufficio studi Confcommercio che rivede al ribasso le stime sui consumi per quest'anno , +1% contro la precedente previsione del +1,1%, e per il 2019 , +0,9% ...

Pil - Confcommercio : segnali rallentamento - taglia stime consumi : Cernobbio , CO, , 23 mar. , askanews, - Stanno emergendo i primi segnali di rallentamento dell'economia italiano. A lanciare l'allarme è l'ufficio studi Confcommercio che rivede al ribasso le stime sui consumi per quest'anno , +1% contro la precedente previsione del +1,1%, e per il 2019 , +0,9% ...

Al via i nuovi stalli blu - Confcommercio scrive al sindaco. La Rosa e Ardenza; nuova viabilità : Al via da lunedì 19 marzo il progetto della giunta comunale che porterà all'innesto dei nuovi stalli blu per la sosta a pagamento , clicca qui - nuova viabi

Di Maio a Confcommercio : "Chiederò lo stop all'aumento dell'Iva" : "Chiederò che le clausole sull'aumento dell'Iva vadano disinnescate subito. È un impegno che prendiamo qui, anche se non si è formato il nuovo governo". E' l'annuncio che il capo...

Economia : Sangalli - Confcommercio - a 'Il Corriere della Sera' - necessario non indebolire la ripresa : Roma, 14 mar 08:40 - , Agenzia Nova, - Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, in una intervista a "Il Corriere della Sera" si dice molto preoccupato per il rischio di... , Res,

Confcommercio : Bussolati - complimenti a Sangalli per rielezione : Milano, 2 mar. (AdnKronos) – “complimenti a Carlo Sangalli, riconfermato presidente di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. Un riconoscimento importante, che conferma l’ottimo lavoro e l’impegno di questi anni alla guida dell’Associazione”. Così in una nota il candidato capolista del Pd, Pietro Bussolati. “A lui il mio augurio di proseguire un servizio prezioso di sostegno ai commercianti, ...

Confcommercio : Bonomi (Assolombarda) - Sangalli punto di riferimento : Milano, 2 mar. (AdnKronos) - Carlo Sangalli, riconfermato nel ruolo di presidente di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza "in questi anni ha saputo guidare con lungimiranza e visione il mondo del terziario grazie alla sua conclamata esperienza e spiccata sensibilità: caratteristiche che ne fa

Confcommercio : Sangalli rieletto presidente di Milano - Lodi e Monza-Brianza : Milano, 2 mar. (AdnKronos) - Carlo Sangalli è stato confermato per acclamazione presidente di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, la maggiore tra le associazioni territoriali di Confcommercio con 42mila imprese associate e 375mila addetti. Inoltre, si spiega dall'associazione, per la prima