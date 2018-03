Commissione esterna del serale di Amici di Maria De Filippi da Heather Parisi a Giulia

optimaitalia

: RT @TrashAmmme: Che voglia improvvisa di Paolo Bonolis in questa commissione esterna del serale. Speriamo bene. #Amici17 - 25e82c1a95c1496 : RT @TrashAmmme: Che voglia improvvisa di Paolo Bonolis in questa commissione esterna del serale. Speriamo bene. #Amici17 - LayBlaBla : RT @TrashAmmme: Che voglia improvvisa di Paolo Bonolis in questa commissione esterna del serale. Speriamo bene. #Amici17 - Iperborea_ : RT @TrashAmmme: Che voglia improvvisa di Paolo Bonolis in questa commissione esterna del serale. Speriamo bene. #Amici17 -

(Di sabato 24 marzo 2018) I giudici vengono rimpiazzati dai membri delladeldidiDe. Lo annuncia la conduttrice stessa nel corso della diretta su Canale 5, in onda sabato 24 marzo, per l'ingresso di nuovi concorrenti alla prossima fase del talent show.L'addio ai direttori artistici e il ritorno alla diretta non sono le uniche novità. LadeldidiDesi affiancherà allainterna formata dai docenti del programma.è il primo componente dellaad essere annunciato sabato 24 marzo. Il secondo nome è quello diMichelini, attrice italiana che ha debuttato a soli 17 anni in TV. Il terzo nome indeldidiDeè quello di Simona Ventura!Dopo il cantante Einar e la ballerina Lauren, aldiaccede anche il ...