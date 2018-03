Come si osserva l’universo nell’altro emisfero? Quali sono le sfide dello spazio “a testa

“La pipi? Vi giuro che…”. Belen Rodriguez scatena così i suoi fan : uno scatto a sorpresa della bella argentina che - Come sempre - non passa inosservato. E stavolta Iannone c’entra poco e niente : Sapere giocare con i social network e con i media è una prerequisito essenziale per ogni vip, o aspirante tale, che si rispetti. Regina assoluta nella categoria, dalle nostre parti, è la sempre bellissima Belen Rodriguez, tornata di prepotenza sulle pagine dei giornali in questi giorni con l’annoso dubbio di una sua presunta gravidanza a tenere banco. Tutto era iniziato da un’indiscrezione del settimanale Nuovo Tv, che ...

Elezioni 2018 : Come andrà a finire? Osservate Berlusconi e capirete i sondaggi : I sondaggi – clandestini e non – sono stati banditi, ma in rete si cerca sempre di interpretare orientamenti e inclinazioni a poche ore di un voto più incerto che mai, tentando di indovinare exit poll e risultati delle Elezioni 2018. A ben vedere, non è necessario essere chiaroveggenti per intuire come andrà a finire. Basta infatti osservare gli atteggiamenti dei principali leader, soprattutto di quelli più avveduti in campagna ...

Suore sfruttate Come schiave da vescovi e cardinali : la denuncia dell'Osservatore romano - Ultime Notizie Flash : Suore sfruttate da vescovi e cardinali come schiave e a denunciare ci pensano delle religiose sul mensile dell'Osservatore romano

Come osservare in diretta l'eclissi di SuperLuna Blu : ROMA Oggi è il giorno della tanto attesa eclissi di SuperLuna Blu. Sebbene l'evento interesserà gli Stati Uniti occidentali e l'Australia, sarà possibile seguirlo in diretta grazie al live streaming messo a disposizione dal Virtual Telescope . Basterà collegarsi il 31 gennaio alla web tv del sito a partire dalle 12.30. Perché SuperLuna Blu? Orfani di eclissi, ma non di SuperLuna Blu. In ...